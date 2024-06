NTT DATA verbessert das Fan-Erlebnis bei den BMW International Open 2024 mit innovativer Data-Wall und interaktiven Angeboten

Als offizieller Technologie- und Innovationspartner des wichtigsten deutschen Golfturniers wird NTT DATA bei den diesjährigen BMW International Open ein großes Update des Fan-Lieblings, der NTT DATA Wall, einführen und den Fans das bisher beste Zuschauererlebnis bieten.

20. Juni 2024 – NTT DATA ist stolz, die Erneuerung seines Sponsorings der BMW International Open bekannt zu geben und damit seine Rolle als offizieller Technologie- und Innovationspartner des renommiertesten Golfturniers in Deutschland fortzusetzen. In diesem Jahr stellt NTT DATA die optimierte NTT DATA Wall vor, die durch die Analyse von Millionen von Datenpunkten den Fans vor Ort und weltweit Einblicke in das Spielgeschehen in Echtzeit bietet und ein hautnahes Spielerlebnis ermöglicht. NTT DATA wird seine GenAI-Fähigkeiten bei der Veranstaltung mit einer unterhaltsamen KI-gesteuerten Fotokabine im Zuschauerbereich nutzen, die es den Fans ermöglicht, unvergessliche Fotos mit ihren Lieblingsspielern zu machen.

Als langjähriger Partner von BMW zeigt die Zusammenarbeit von NTT DATA mit dem erstklassigen Automobilkonzern, wie komplexe Herausforderungen gelöst werden können, wenn zwei innovative Unternehmen zusammenkommen – sowohl auf als auch abseits des Golfplatzes. Während der vierjährigen Zusammenarbeit mit den BMW International Open hat NTT DATA innovative Datenerkenntnisse, Analysen und modernste Sporttechnologien eingesetzt, um den Fans ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. Dazu gehört auch das interaktive Nutzererlebnis auf der digitalen Plattform von BMW Golfsport, das den Fans ein einzigartiges digitales Erlebnis bietet.

In diesem Jahr wird NTT DATA mit der Weiterentwicklung der NTT DATA Wall im Publikumsbereich das bisher eindrucksvollste Sporterlebnis bieten. Die 20 Meter breite LED-Installation im Herzen des Zuschauerbereichs bietet eine klare Sicht auf das Turniergeschehen in Echtzeit und liefert Live-Übertragungen von allen Plätzen. Die Fans können sich an aussagekräftigen Statistiken, aufschlussreichen Datenvisualisierungen und einem dynamischen Leaderboard erfreuen, das Leistungsvergleiche zwischen den Spielern, die besten Schläger des Tages, Fairway-Statistiken und die Putteffizienz anzeigt.

In diesem Jahr wird der Fan-Liebling zum ersten Mal neben den Live-Übertragungen mit fortschrittlichen fotorealistischen 3D-Grafiken versehen, um das Spielgeschehen visuell noch fesselnder zu präsentieren. Diese verbesserten Grafiken wurden durch einen detaillierten digitalen Zwilling des Golfclub München Eichenried erstellt. Das Team von NTT DATA nimmt diese Detailtreue sehr ernst und ging sogar so weit, Bäume, die bei den Stürmen im Jahr 2023 verloren gingen, digital zu entfernen.

Das Programm verarbeitet die Daten von mehr als 32.000 Schlägen der Spieler während des Turniers und sorgt dafür, dass die Fans mitten im Geschehen sind. Dank Echtzeit-Updates und präziser Kurskartierung liefert es maßgeschneiderte Ergebnisse und KI-gesteuerte Analysen, um die Fans zu integrieren und zu informieren. Dieses verbesserte System nutzt einen digitalen Zwilling des Platzes, um die Genauigkeit zu erhöhen und ein wirklich realistisches Erlebnis zu bieten.

Neben der NTT DATA Wall können die Fans vor Ort auch die KI-gestützte Fotokabine im Zuschauerbereich besuchen. Dieses unterhaltsame und interaktive Feature ermöglicht es den Fans, personalisierte Fotos mit digitalen Bildern ihrer Lieblingsspieler zu erstellen, den Pokal zu halten oder einen Schlag am 18. Loch zu machen.

Stefan Hansen, CEO von NTT DATA DACH, kommentiert: „Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Fan-Erlebnisses und der Förderung von Innovationen im Sport. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit BMW ermöglicht es uns, das Potenzial unserer Innovationen zu zeigen, nicht nur im Sport, sondern auch in einer Vielzahl von anderen Branchen, wodurch sowohl die Effizienz als auch die Entscheidungsfindung verbessert werden. Die NTT DATA Wall zum Beispiel zeigt, wie wir Dateneinblicke durch unterhaltsame Nutzererlebnisse zum Leben erwecken. Wir freuen uns darauf, auch bei den BMW International Open 2024 wieder modernste Technologien und Daten zum Leben zu erwecken.“

Christian Ach, Leiter Markt Deutschland BMW und Turnier-Präsident, fügte hinzu: „NTT DATA ist seit vier Jahren ein geschätzter Partner bei den BMW International Open und spielt als einer unserer größten Infrastrukturdienstleister eine wichtige Rolle. Das Team hat das Fan-Erlebnis bei den BMW International Open durch die Einführung innovativer Technologien immer weiter verbessert und interaktiver gestaltet. Es ist großartig, die verbesserte NTT DATA Wall und die neue Fotokabine zu sehen, die das Fan-Erlebnis beim diesjährigen Turnier zweifellos aufwerten werden.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: BMW International Open | NTT DATA

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein globaler, innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir betreuen 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Wir investieren jedes Jahr über 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und die Gesellschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen. Als globaler Top-Employer verfügen wir über eine Vielzahl von Experten in mehr als 50 Ländern und ein leistungsfähiges Partner-Ökosystem, bestehend aus sowohl bereits etablierten als auch neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Unternehmens- und Technologieberatung, Daten- und künstliche Intelligenz, Industrielösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group und hat seinen Hauptsitz in Tokio.

Über die BMW Group

Die BMW Group ist mit ihren vier Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premiumhersteller von Automobilen und Motorrädern und bietet darüber hinaus hochwertige Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen an. Das Produktionsnetzwerk der BMW Group umfasst weltweit über 30 Produktionsstandorte; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in mehr als 140 Ländern. Im Jahr 2022 verkaufte die BMW Group weltweit fast 2,4 Millionen Pkw und mehr als 202.000 Motorräder. Der Gewinn vor Steuern betrug im Geschäftsjahr 2022 23,5 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 142,6 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte die BMW Group 149.475 Mitarbeiter. Der Erfolg der BMW Group basiert seit jeher auf dem Fundament langfristigen Denkens und verantwortungsvollen Handelns. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und stellt Nachhaltigkeit und effizientes Ressourcenmanagement konsequent in den Mittelpunkt seiner strategischen Ausrichtung – von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte.

