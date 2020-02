Nürnberg spitze in Sachen Bio und Nachhaltigkeit

BioMetropole, Öko-Modellregion, nachhaltigste Großstadt Deutschlands, Fair Trade Town

Es gibt viele Titel, die das Engagement Nürnbergs und der Region für mehr Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringen. Kein Wunder, denn schon seit Anfang der neunziger Jahre wird in der Frankenmetropole nachhaltig gedacht – und auch gehandelt.

Green Tech is beautiful – und nicht nur das: für die Metropolregion Nürnberg stellt die Orientierung an ökologischen Standards auch einen wichtigen Baustein für ihre Zukunftsfähigkeit dar. Denn grüne Technologien und gesunde, nachhaltig hergestellte Lebensmittel sind zunehmend gefragt. Nürnberg hat diesen Trend längst vorausgesehen und in den vergangenen zwanzig Jahren ein tragfähiges Netzwerk geknüpft, das alle Akteure und Stakeholder, die zu mehr Nachhaltigkeit in der Region beitragen können, zusammenbringt.

In zahlreichen Projekten, Aktionen, Kampagnen sowie in enger Kooperation mit der Metropolregion hat Nürnberg in den vergangenen Jahren viel erreicht und echte Meilensteine gesetzt. Das Ergebnis: Stadt und Metropolregion Nürnberg sind in puncto Nachhaltigkeit bestens aufgestellt und in vielen Bereichen sogar spitze:

Stark in Nachhaltigkeit

Nürnberg hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Das Engagement wurde 2016 mit einer Auszeichnung belohnt: Die Stadt erhielt den deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie der Großstädte. Konsequent wird dies in vielen Bereichen umgesetzt. Die Palette reicht von Ökostrom für die Stadtverwaltung, über eine Mehrweg-Pflicht bei Veranstaltungen und kompostierbare Obst- und Gemüsebeutel aus nachhaltigen Rohstoffen für die Nürnberger Märkte bis zum Einsatz von elektrischen Lastenfahrrädern für die Stadtlogistik. Mehr dazu im Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Nürnberg.

Stark als BioMetropole

Nürnberg ist Bio-Metropole und das nicht nur während der BioFach, der weltweit größten Fachmesse der Branche. Vor 15 Jahren hat die Stadt gemeinsam mit Partnern aus der aktiven Bio-Szene „Nürnberg – Die Biometropole“ gegründet. Inzwischen wurde der Bio-Anteil bei Mahlzeiten in Kindertagesstätten und Schulen massiv erhöht und neue Projekte, wie „Stadt, Land, Beides“ – ein Projekt zur solidarischen Landwirtschaft oder „Rent-a-Huhn“ angestoßen.

Und dafür, dass der Bio-Spirit auch auf die Nürnberger Bürgerschaft übergreift, sorgen die Eventreihe „BIOFACH trifft Nürnberg“ und das große Bio-Fest „Bio erleben“ auf dem Hauptmarkt von 24.-26. Juli, zu dem sich interessierte Unternehmen bis Ende April als Aussteller anmelden können.

Stark beim Öko-Landbau

Die Metropolregion Nürnberg beherbergt auch vier von insgesamt zwölf Öko-Modellregionen Bayerns. Das große Ziel: die Fläche des Ökolandbaus soll von derzeit sieben Prozent auf 25 Prozent der gesamten Landwirtschaft im Jahr 2026 erhöht werden. So soll der Bedarf an saisonalen Lebensmitteln zunehmend aus dem Umland gedeckt werden. Nach Einschätzung des Bundes Naturschutz (BN) hat die Region gute Chancen, sich zu einem Zentrum des ökologischen Landbaus in Deutschland zu entwickeln.

In welchen Bereichen Nürnberg noch Stärken und sogar Vorreiterrolle hat, verrät der aktuelle Blogbeitrag der Wirtschaftsförderung Nürnberg ( www.wirtschaftsblog.nuernberg.de):

https://wirtschaftsblog.nuernberg.de/2020/02/03/nuernberg-spitze-in-sachen-bio-und-nachhaltigkeit/

