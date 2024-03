Obsoleszenzmanagement Seminar-Workshop und Zertifizierung

Stehen Sie vor der Herausforderung mit Obsoleszenz? Haben Sie Schwierigkeiten, mit Änderungen und Abkündigungen Schritt zu halten?

Stehen Sie vor der Herausforderung mit Obsoleszenz? Haben Sie Schwierigkeiten, mit Änderungen und Abkündigungen Schritt zu halten? Sie sind nicht allein!

AMSYS hat die Lösung, die Sie brauchen! Unser umfassender 2-tägiger Obsoleszenzmanagement Seminar-Workshop gibt Ihnen die Werkzeuge und Strategien an die Hand, um Risiken effektiv zu managen, sei es durch proaktive Planung oder reaktive Maßnahmen.

Nach einer erfolgreichen und ausgebuchten Veranstaltung am 12-13. März 2024 bedanken wir uns ganz herzlich bei den zahlreichen fachkundigen Teilnehmern und bei unserem Partner HTV für die Unterstützung. Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir im Jahr 2024 zwei weitere Sessions an. Verpassen Sie nicht Ihre Chance – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz: https://www.am-sys.com/seminare/

Mit Ihrer Teilnahme ebnen Sie auch den Weg für die renommierte Obsolescence Manager-Zertifizierung auf dem IIOM (International Institute of Obsolescence Management) „Associate Grade“-Niveau, die der neuesten Norm IEC 62402:2019 entspricht.

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten und bleiben Sie den Herausforderungen der Obsoleszenz voraus!

Im dem zweitägigen Seminar-Workshop werden die Ursprünge von Obsoleszenz beleuchtet und aufgezeigt, wie man Risiken mit reaktiven und proaktiven Ansätzen, individuellen Prozessen und digitalisiertem Obsoleszenzmanagement mit anwendbaren Tools beherrscht.

Zudem lassen die beiden Veranstaltungstage genug Raum für eine Vielzahl von praxisbezogenen Workshops und detaillierten Analysen. Ebenso werden vertragliche Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen abgehandelt.

Die AMSYS GmbH ( https://www.am-sys.com) mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt, implementiert und digitalisiert seit 2014 anwendbare Lösungen, Prozesse und Applikationen für perfektes Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Highlight ist der Life Cycle Management (LCM) Client, ein individualisierbares Tool, smartPCN, VDMA 24903 und IEC 62402-konform ( https://lcm-client.com).

AMSYS ist offizieller Businesspartner der COGD (Component Obsolescence Group Deutschland e.V.), „Endorsed Trainer“ des IIOM (International Institute of Obsolescence Management), Deutscher Sprecher für Normenüberarbeitung in Zuverlässigkeitsthemen der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission), leitet Arbeitsgruppen beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Mitverfasser von Einheitsblättern des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), Partner des Institutes of Process Excellence, Co-Autor des Fachbuchs „Strategies to the Prediction, Mitigation and Management of Product Obsolescence“ und zudem Entwickler & Hoster vom größten Austauschportal von Verkehrsbetrieben in Europa ( https://www.obsolescence-management.net).

