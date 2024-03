Österliche Videobotschaften

Softwareschmiede AquaSoft komponiert das Add-on Ostergrüße

Potsdam, März 2024. Zu Ostern finden sich viele Familien zusammen, um die Feiertage mit den Liebsten zu verbringen. Wem etwas dazwischen kommt, muss sich nicht grämen, denn ein originelles Video teilt liebevolle Ostergrüße mit dem Familienkreis. Für ihre Präsentationsprogramme entwickelte die Softwareschmiede AquaSoft das Add-on Ostergrüße. Bewegte und bewegende Grußbotschaften mit eigenen Bildern und österlichen Effekten wecken bei Familie und Freunden warme Gefühle. In der aktuellen Generation der Programme Photo Vision, Video Vision und Stages vereinen sich Bilder und Filme der vergangenen Jahre zu exklusiven Kunstwerken. Für 19,90 Euro steht das digitale Erweiterungspaket Ostergrüße auf www.aquasoft.de zum Kauf bereit.

Frühlingserwachen 2.0

Auf Ostereier-Suche als kleines Kind, als heranwachsende und später erwachsene Person – diese Fotos und Videos rufen Erinnerungen wach und schaffen Verbundenheit. Wenn dann noch folgende Generationen in der Osterbotschaft auftreten, spielen Schoko-Hasen nur noch die zweite Geige im Osterkonzert. Prall gefüllt wie ein Osternest, lädt der Werkzeugkasten des Add-ons Ostergrüße zum Auspacken ein. Eine intelligente Vorlage mit Farbauswahl, sieben Hintergründe, 34 Deko-Elemente sowie vier Beschriftungen garnieren das Bildmaterial saisongerecht. Vier Live-Hintergründe sorgen für Bewegung in der Präsentation. Ob mit Hasen, bemalten Eiern, Zweigen, Vögeln, Schmetterlingen, Käfern oder Frühblühern, der frühlingshaften Gestaltung steht nichts im Wege. Unzählige Effekte animieren Elemente und verleihen der Bildershow Schwung. Ganz persönliche Ostergrüße transportieren Beschenkten das digitale Frühlingserwachen direkt auf den Bildschirm.

Zugpferd Video Vision

Wer Eindrucksvolles aus eigenen Fotos und Filmen machen will, greift zum reichhaltigen Videobearbeitungsprogramm Video Vision. Kreative PC-Nutzer verschmelzen Bilder und Videos mit Sound und Text zu animierten Multimediapräsentationen. Die Videoschnittfunktion eröffnet Bewegtbild-Anhängern dynamische Möglichkeiten. Mit über 100 Effekten wie Verlaufsumsetzungen, Farbreduktion, 3D-Quader, animiertes Rauschen, Blenden oder Mosaikeffekt komponieren künstlerisch Begabte abwechslungsreiche Shows. Auch drehbare Kameraschwenks oder die Verarbeitung mehrerer Spuren meistert die Software; Vorhör-Funktion Audio Scrubbing hebt Tonqualität auf ein höheres Level. Damit auch Anfänger die Fülle gut erfassen, nimmt sie ein Assistent Schritt für Schritt mit. Das Endergebnis wird als Video in 4K-UHD- oder Full-HD-Auflösung gespeichert, im Internet veröffentlicht oder auf Blu-Ray oder DVD gebrannt.

Die AquaSoft GmbH entstand 2003 aus dem Start-up-Unternehmen AquaSoftware des Software-Ingenieurs Steffen Binas. Die Kernkompetenz des Entwicklerstudios liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos und Videos. Das Unternehmen bietet die Softwares Photo Vision, Video Vision und Stages sowie viele Erweiterungen für die jeweiligen Programme an. In den Versionen Photo Vision für Einsteiger und Video Vision für Fortgeschrittene ermöglicht AquaSoft PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen; die Profi-Version Stages wendet sich an Erfahrene, wie Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von Produkt-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Foto- und Videowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

