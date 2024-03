STARFACE erhält renommierte Auszeichnung „INTERNET TELEPHONY Product of the Year 2024“

Karlsruher UCC-Hersteller vom amerikanischen ITK-Fachverlag TMC ausgezeichnet / Award geht bereits zum achten Mal nach Karlsruhe / STARFACE 8 als herausragende Plattform für die VoIP-Kommunikation prämiert

Karlsruhe, 12. März 2024. Die UCC-Plattform STARFACE 8 wurde mit dem „INTERNET TELEPHONY Product of the Year Award 2024“ des renommierten amerikanischen ITK-Fachverlags TMC prämiert. Mit der Auszeichnung, die am 23. Februar 2024 zum 25. Mal vergeben wurde, honoriert das INTERNET TELEPHONY magazine, eine Marke von TMC, die Leistung von Unternehmen, die außergewöhnliche VoIP- und IP-Kommunikationsprodukte und -Services entwickelt haben.

„Es ist mir eine Ehre, STARFACE für herausragende Leistungen und hohe Innovationskraft mit dem Preis für das „Produkt des Jahres 2024″ auszuzeichnen“, sagte Rich Tehrani, CEO von TMC. „Nach Meinung unserer Jury und des Redaktionsteams gehört STARFACE 8 zu den besten Kommunikations- und Technologielösungen auf dem Markt. Ich bin sehr auf die künftigen Innovationen von STARFACE gespannt.“

„Wir haben uns außerordentlich über die erneute Auszeichnung durch ein globales Fachmedien-Schwergewicht wie TMC gefreut“, erklärt Florian Buzin, CEO von STARFACE. „Der Award ist eine schöne Anerkennung für die vielen Stunden, die wir in die Entwicklung von STARFACE 8 gesteckt haben – und belegt, dass unsere VoIP-Telefonanlagen auch im internationalen Vergleich den hohen Erwartungen in unserer Branche in jeder Hinsicht gerecht werden.“

Mehr über STARFACE 8 erfahren interessierte Leser unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

