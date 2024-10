One Size fits all?

Unternehmenskultur als entscheidender Faktor bei der Personalvermittlung

Besteht ein akuter Personalmangel und müssen Aufgaben termingerecht erledigt werden, neigen Unternehmen dazu, das Problem schnellstmöglich zu beseitigen. In der Praxis bedeutet das oftmals: Einstellen, um jeden Preis. Die Folgen? Eine hohe Fluktuation, eine Mannschaft, die nicht als Team agiert, Unzufriedenheit beim Personal und ein schlechtes Image. Alles Faktoren, die zu noch weniger Bewerbungen führen. „Wenn dann noch auf Jobportalen schlechte Bewertungen auftauchen, beginnt eine Abwärtsspirale, aus der Firmen schlecht wieder herauskommen“, weiß Yannic Reims, Geschäftsführer der GKP Production Solutions – Dienstleistung und Personal, und fügt hinzu: „Bei vielen Unternehmen liegt der Fehler darin, dass sie Engpässe schnellstmöglich beseitigen wollen, anstatt Kandidat:innen zu suchen, die nicht nur aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern auch aufgrund ihrer Werte und ihres Wesens tatsächlich in das Unternehmen passen.“

Personal als Unternehmensspiegel

Bewerber:innen suchen zunehmend nach Arbeitgeber:innen, die nicht nur attraktive Vergütungen bieten, sondern auch ein Arbeitsumfeld, das ihren Ansichten und Erwartungen entspricht. Daher ist es bei der Personalsuche essenziell, die Unternehmenskultur im Ganzen zu berücksichtigen. „Viele Arbeitgeber:innen unterschätzen diesen Faktor. Dabei hilft er, die Kandidat:innen anzuziehen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Das wiederum reduziert die Fluktuationsrate und fördert eine nachhaltige Mitarbeiterbindung“, so der Experte für Personalvermittlung, der selbst obligatorisch in Betriebe hineingeht, um sich sowohl über die Bedürfnisse des Unternehmens zu informieren als auch dessen Kultur kennenzulernen. „Natürlich dauert dieses Vorgehen länger und bringt gegebenenfalls Probleme im Ablauf mit sich. Auf lange Sicht zahlt es sich jedoch aus. Denn wer als Unternehmen einen guten Ruf genießt, findet immer Personal“, fügt Yannic Reims hinzu.

Einfachere Rekrutierung durch Employer Branding

Firmen, die ihre Kultur und ihr Leitbild im Vorfeld der Personalsuche definieren, profitieren gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen ermöglicht ein solches VorgehenPersonalvermittlern schneller zu verstehen, welche Eigenschaften und Werte ein Bewerber mitbringen sollte, um in den Betrieb zu passen. Zum anderen setzen Organisationen mit definiertem Selbstverständnis für den Rekrutierungsprozess klare Leitlinien, die die Auswahl geeigneter Kandidat:innen erleichtern. Darüber hinaus beeinflussen Werte den gesamten Bewerbungsprozess: Von der Gestaltung der Stellenanzeige über das Vorstellungsgespräch bis hin zu einem möglichen Probearbeiten – ein konsistenter kultureller Ansatz signalisiert Professionalität und Authentizität. Bewerber:innen erhalten so einen klaren Eindruck von den Vorstellungen und der Arbeitsweise des Unternehmens, was zu einer bewussteren Entscheidung für oder gegen eine Anstellung führen kann. „Somit lässt sich festhalten, dass die Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle bei der Personalvermittlung spielt und maßgeblich den Erfolg bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter:innen beeinflusst. Unternehmen, die ihre Kultur pflegen, haben folglich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn sie wirkt sich nicht nur auf die interne Mitarbeiterzufriedenheit aus, sondern kann auch die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Bewerber erhöhen“, so der Experte der GKP Production Solutions abschließend.

Nach vielen Jahren als Verantwortliche und Werkleiter für Betrieb und Personal auf Unternehmensseite entschieden sich Daniel Buscher und Yannic Reims dazu, die GKP Production Solutions – Dienstleistung und Personal zu gründen. Seit 2019 unterstützen sie deutschlandweit und in den Anrainerstaaten Firmen mit Unternehmensberatung und weiterführenden Personallösungen nach DIN ISO (14001/50001/45001). Aufgrund der Vernetzung in unterschiedliche Industrien und der genauen Kenntnis deren Bedürfnisse besitzt die GKP Production Solutions – Dienstleistung und Personal alle Voraussetzungen, um nicht nur Personal, sondern das richtige Personal zu vermitteln. Eine Betrachtung und Optimierung der Prozesse vor Ort trägt zudem dafür Sorge, dass auch in Spitzen die tatsächlich benötigte Anzahl an temporären Arbeitskräften vermittelt wird. Aber auch darüber hinaus unterstützt die GKP Production Solutions – Dienstleistung und Personal sowohl den Betrieb als auch die Mitarbeiter:innen vor und während des Arbeitsverhältnisses.

Firmenkontakt

GKP Production Solutions – Dienstleistung und Personal

Yannic Reims

Stadtweide 17

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)15142888529



https://www.gkpproductionservices.com/

Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Mandy Bartesch

Lange Straße 112

27749 Delmenhorst

+49 (0)4221 934-330



https://www.borgmeier.de/