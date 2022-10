oneand.online eröffnet Livestream-Studio im Zentrum Wiens

Die Digitalagentur oneand.online startet in zentraler Wiener Lage ihr neues Livestream-Studio für die professionelle Produktion von Online-Events.

Die beiden oneand.online-Gründer Ferenc Papp und Christopher Zajac haben durch die erfolgreiche Konzeption und Produktion von hunderten Online- und Livestream-Events umfassende Kompetenzen in diesem Sektor aufgebaut. In der Wiener Liechtensteinstraße 111, im Gebäude von „Talent Garden“, ist es ab sofort und erstmals in Wien möglich, sämtliche Arten von Online-Events komplett aus einer Hand, in einem Haus, mit allen erdenklichen Add-Ons professionell und effizient zu produzieren. Denn in Kombination mit der 180m² großen Eventfläche können auch Hybrid-Events mit vielen Vor-Ort-TeilnehmerInnen vollständig inhouse durchgeführt werden.

Kernstück des neuen Angebots ist das rund 75m² große und mit hochqualitativer Technik ausgestattete Livestream-Studio für alle Online-Events – spannende Talks, Webinare und Online-Fortbildungen, Interviews, Präsentationen, Pressekonferenzen oder digitale Business-Meetings. Durch die Ausstattung mit, unter anderem, einer 110″ großen Videowall, professionellen fernsteuerbaren FullHD PTZ-Kameras, einem Broadcast-fähigen Videoproduktionssystem, Funkmikrofonen mit Digitalmischpult sowie mehreren BiColor LED-Flächenleuchten können Projekte professionell umgesetzt werden. Zu den Möglichkeiten zählen die Einbindung von lokalen Vorträgen oder von komplett extern zugeschalteten ExpertInnen inklusive „Backstage-Kommunikation“, Fragen aus dem virtuellen Publikum, die Einspielung von Werbematerialien, sowie die Einblendung von Logos und sonstigem Branding.

Zweiter wichtiger Schwerpunkt dieser Online-Offensive ist der 180m² große Event-Space im Gebäude, welcher insbesondere für Hybrid-Events mit Livestream und vielen Vor-Ort-TeilnehmerInnen (max. 150 Personen) – z.B. Konferenzen, Kongresse, Symposien oder Podiumsdiskussionen – zur Verfügung steht. Perfekt ergänzt wird dieses einmalige Full-Service-Angebot durch das hauseigene Catering und Cafe, beste öffentliche Erreichbarkeit, Garagenplätze, sowie weitere, kleinere Konferenzräume. Für externe Gäste gibt es mehrere Business-Hotels in unmittelbarer Nähe.

oneand.online bietet weiters alle flankierenden digitalen Agentur-Leistungen an – passende Websites und Landingpages, Content-Produktion, Social-Media-Marketing, Event-Branding, Paywall/Ticketing, Videoproduktion und vieles mehr. Ebenso wird auch weiterhin die Konzeption und Umsetzung von größeren Hybrid-Events mit Livestream an externen Locations angeboten.

Schon vor dem offiziellen Start konnten erste renommierte Kooperationspartner gewonnen werden: das Medical-Marketing-Unternehmen MEDahead mit über 250 erfolgreich durchgeführten Fachveranstaltungen im Jahr, Talent Garden Austria mit Fortbildungsangeboten sowie Veranstaltungen für die Innovations-/Tech-Branche und Trending Topics, das am schnellsten wachsende Innovations-Portal in Österreich.

In der Wiener Liechtensteinstraße 111, im Gebäude von „Talent Garden“, ist es ab sofort und erstmals in Wien möglich, sämtliche Arten von Online-Events komplett aus einer Hand, in einem Haus, mit allen erdenklichen Add-Ons professionell und effizient zu produzieren.

Kontakt

oneand.online GmbH

Ferenc Papp

Pfeilgasse 21

1080 Wien

+436642227222

f.papp@oneand.online

http://oneand.online

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.