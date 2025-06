OneStream erzielt Top-Ergebnisse in BARC-Studie zu Planungs- und Performance-Management-Lösungen

27 Top-Platzierungen für OneStream und 56 führende Positionen in 4 Peer-Groups im 2025 Report

OneStream, Anbieter der führenden Enterprise-Finance-Plattform zur Modernisierung des CFO-Office und Vereinheitlichung zentraler Finanz- und operativer Prozesse, hat im aktuellen Planning Survey des Business Application Research Center (BARC) erneut starke Ergebnisse erzielt. Bewertet wurde OneStream in vier Peer-Groups:

– Lösungen für Planung, Budgetierung und Forecasting

– Integrierte Lösungen für Planung und Finanzkonsolidierung

– Große/unternehmensweite Implementierungen

– Weltweite Implementierungen

OneStream erreichte 27 Spitzenplatzierungen sowie 56 führende Platzierungen über alle vier Gruppen hinweg. Die zwischen November 2024 und Februar 2025 durchgeführte „Planning Survey“ basiert auf den Rückmeldungen von 1.187 Anwender:innen und der Analyse von 19 Softwarelösungen. Bewertet wurden 33 Kriterien (KPIs), u.a. Datenintegration, Workflow, Simulation, Reporting/Analyse, Funktionalität in der Finanzkonsolidierung, Flexibilität, Nutzererlebnis und Innovation.

„Die umfassende Funktionalität von OneStream in den Bereichen Planung, Forecasting und Konsolidierung liefert signifikanten Business Value und sorgt für eine höhere Planungsqualität sowie mehr Anwenderzufriedenheit. Die 100% Produktzufriedenheit unterstreicht die Zuverlässigkeit und Effektivität bei der finanziellen Transformation von Unternehmen“, so Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst und Head of Data & Analytics Research bei BARC.

Zu den Spitzenbewertungen von OneStream gehörten KPIs in den Bereichen Business Value, Empfehlung, Support durch Anbieter und Implementierungspartner, Produkt- und Kundenzufriedenheit, Planungsfunktionalität sowie Performance-Zufriedenheit. Besonders hervorzuheben ist: 100% der befragten Anwender:innen würden OneStream weiterempfehlen.

„In einer zunehmend schwer vorhersehbaren brauchen Unternehmen mehr Transparenz und Agilität in der Finanz- und operativen Planung sowie im Performance Management“, ergänzt Tom Shea, CEO von OneStream. „Die herausragenden Ergebnisse in der BARC Planning Survey 25 bestätigen den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten – für fundierte Entscheidungen auch in unsicheren Zeiten.“

Weitere Informationen und die vollständige Auswertung der Ergebnisse finden Interessenten im vollständigen Bericht unter: https://www.onestream.com/de/resources/barc-planning-survey-de

Über OneStream Software

OneStream unterstützt moderne Finanzteams dabei, über die bloße Berichterstattung hinaus die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Die Plattform ist führend im Enterprise-Finance-Bereich und vereinheitlicht Finanz- und operative Daten, integriert KI für bessere Entscheidungen und höhere Produktivität und stärkt die Rolle des CFOs als strategische Führungskraft.

Mit der cloudbasierten Digital Finance Platform modernisiert OneStream das CFO-Office. Die Lösung kombiniert zentrale Finanz- und operative Prozesse in einer Plattform, nutzt KI für Planung und Forecasting und bietet dank erweiterbarer Architektur größtmögliche Flexibilität bei sich wandelnden Geschäftsanforderungen.

OneStream zählt über 1.600 Kunden, darunter 17% der Fortune 500, mehr als 300 Partner für Implementierung und Entwicklung sowie über 1.500 Mitarbeitende. Die Vision: das Betriebssystem für moderne Finanzfunktionen zu werden. Weitere Informationen unter: onestream.com

