Ortsunabhängige Unwuchtmessung im Handheld-Format

Schenck RoTec präsentiert seinen neuen SmartBalancer 4 für das Betriebsauswuchten

Unwuchten an Rotoren sind für über 50% der Maschinen- und Anlagenfehler verantwortlich. Der SmartBalancer 4 von Schenck wurde entwickelt, um dieses Problem direkt vor Ort zu lösen. Dieses tragbare Messgerät versetzt Service- und Wartungstechniker in die Lage, die Schwingungen und Unwuchten an der Maschine zu identifizieren und auszugleichen. Das leistungsstarke Messgerät bietet eine große Funktionsvielfalt, einen neuen SmartBalancing Modus und überzeugt durch seine einfache Handhabung.

Der SmartBalancer 4 ist eine tragbares Auswuchtgerät für Service-, Wartungs- und Messtechniker. Das kompakte Gerät ist für die vorbeugende Wartung, Qualitätssicherung und Reparatur geeignet. Der SB 4 kann Rotortypen aller Gewichtsklassen und Abmessung im eingebauten Zustand bei Drehzahlen von 120 bis 80.000 U/min mit bis zu 6 Sensoren gleichzeitig prüfen und in zwei Ebenen auswuchten. Verschiedene Analysefunktionen ermöglichen eine noch umfassendere Bewertung des Maschinenzustands.

Hohe Benutzerfreundlichkeit und viele Funktionen

Der robuste Touchscreen mit hochauflösendem Farbdisplay, die grafische Ergebnisdarstellung der Messwerte sowie die intuitive Benutzerführung des SmartBalancer 4 sorgen für optimalen Bedienkomfort.

Der neue SmartBalancing-Modus vereint die Messung der Summenschwingungen und der Frequenzanalyse mit dem Auswuchtprozess. Anstelle von Mehrfachmessungen können mit dieser Messfunktion alle grundlegenden Analysen in einem einzigen Messschritt vor, während und nach dem Auswuchtvorgang durchgeführt werden – das spart vor Ort Zeit und gibt dem Anwender zu jeder Zeit einen Überblick über den Maschinenzustand.

Das Einsatzspektrum des SmartBalancer 4 lässt sich mit dem erweiterten Analysepaket um eine noch detailliertere FFT-Frequenzanalyse, Lagerhüllkurvenspektren zur Ermittlung des Lagerzustands der Maschine, Zeit- und Phasenmessungen sowie einen Anschlagtest ergänzen.

Analyse- und Auswuchtdaten werden direkt im Gerät gespeichert. Nach der Messung können diese direkt als Auswuchtbericht oder Screenshot auf einen PC übertragen werden.

Das Gerät ist Teil der neuen Handheld-Produktreihe, zu der auch die Smart VibroAnalyzer 90 und 95 gehören.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswucht- und Diagnosetechnik und verfügt über 18 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit neun Produktionsstätten. Hinzu kommen über 37 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

