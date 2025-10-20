Outdoor-Sitzkomfort vom Feinsten: Terrassenstuhl Kronos

Die neue Generation von Outdoorstühlen von A.B.C. Worldwide – elegant und wetterfest

Kronos steht für die nächste Generation an Terrassenstühlen. Sie sind designorientiert, bequem und unübertroffen in ihrer Funktion. Der neue Stuhl Kronos ist eine wahre Design-Ikone. Sein schlankes Gestell verleiht jeder Gastro-Terrasse eine unnachahmliche Eleganz. Die eingelassenen Polywood-Lehnen setzen seinem Design die Krone auf. A.B.C. Worldwide hat lange Jahre Expertise in der Entwicklung von Terrassenmöbeln für die Gastronomie. Daher sind Form und Funktion der Möbel optimal aufeinander abgestimmt. Die Outdoor-Möbel der Marke „Garden Emotions“ sind robust und langlebig.

Ein hoher Sitzkomfort entsteht bei Kronos durch die ergonomische Sitzmulde und das locker aufgelegte Polster mit attraktiver Quersteppung. Die etwas abgewinkelte Rückenlehne ist mit dem Material Textilen bespannt, das wie ein leicht durchscheinender Stoff wirkt.

In seiner Funktion besitzt Kronos beste Eigenschaften: Das Gestell aus Aluminium ist korrosionsbeständig und mit einer abriebfesten, UV-beständigen Pulverbeschichtung ausgestattet. Das Rückenpolster aus wetterbeständigem Material kann getrost auch bei Regen draußen bleiben. Hektische Rettungsaktionen bleiben dem Personal erspart.

Der Outdoor-Stuhl Kronos vereint wie kein anderer Sitzkomfort und gutes Design in einem modischen Outdoor-Möbel.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

