PANASONIC TOUGHBOOK PRÄSENTIERT AUF DER DSEI 2025 EINSATZBEREITE VERTEIDIGUNGSLÖSUNGEN

Auf der DSEI in London zeigt Panasonic TOUGHBOOK robuste, einsatzbereite Technologien zur Unterstützung der nationalen Sicherheit und NATO-Interoperabilität.

Wiesbaden. 1. September 2025 – Panasonic TOUGHBOOK wird vom 9. bis 12.. September 2025 auf der diesjährigen Messe Defence and Security Equipment International (DSEI) im Londoner ExCeL seine hochmodernen militärischen Lösungen vorstellen. Die Veranstaltung bringt Regierungen, Streitkräfte sowie internationale Branchenführer der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zusammen und bietet eine Plattform, um sich über die neuesten Technologien und Trends auszutauschen.

Im Mittelpunkt stehen die neuesten militärischen IT-Lösungen von Panasonic TOUGHBOOK. Die robusten TOUGHBOOK-Lösungen sorgen dafür, dass Streitkräfte in den anspruchsvollsten Umgebungen stets vernetzt, informiert und einsatzbereit bleiben.

Auf der DSEI 2025 zeigt Panasonic TOUGHBOOK eine Reihe praxisnaher Lösungen, darunter:

-Sicherheitslösungen | Viasat-Integration Robuste und zuverlässige Geräte für Kommunikation, Lagebewusstsein, Planung und taktische Einsätze. Um die Cybersicherheit zu erhöhen, hat Panasonic in enger Zusammenarbeit mit Viasat die Möglichkeit geschaffen, die Verschlüsselungslösungen der DARC-SSD®-Reihe nahtlos in die TOUGHBOOK Geräte 55, 40 und G2 zu integrieren, inklusive Schnellwechsel-Funktion. So können Streitkräfte hochmoderne, sichere Ausrüstung nutzen, die den NATO-Standards entspricht.

-Im Fahrzeug | Kundenspezifische Lösungen: Das TOUGHBOOK 40 TACTICAL, entstanden aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Panasonic und roda computer GmbH, bietet über ein Militärmodul mit standardmäßigen Militärsteckverbindern eine hervorragende Konnektivität und Integration im Fahrzeug. Ausgestattet mit einer stoßfesten Halterung bietet das TACTICAL Einsatzflexibilität in jedem Militär- oder Kettenfahrzeug, so dass die Benutzer mit den Führungs- und Kontrollnetzwerken verbunden bleiben können.

-Command & Control | Sichere Konnektivität: TOUGHBOOK Command & Control-Lösungen kombinieren Hardware, Software und Sicherheitsschutz auf Militärniveau. Dazu gehören der TOUGHBOOK G2 MIL-Adapter, Fischer MiniMax IP-zertifizierte Steckverbinder und TOUGHBOOK 40 Fischer LAN-Steckverbinder. Der G2 MIL-Adapter eröffnet neue Möglichkeiten, militärische Geräte anzuschließen und dabei die IP-Schutzklasse des Tablets beizubehalten, selbst wenn Kabel von seitlichen Anschlüssen gewechselt werden. Diese Funktion unterstützt die Integration mit Systemen wie Nett Warrior und anderen Gefechtsfeldmanagement-Tools und ermöglicht eine einfache Montage und eine optimierte Verbindung zur bestehenden Infrastruktur mit Standard-COTS+ Komponenten.

-Drohnen-Steuerung | Teil innovativer Lösungen: Drohnen spielen heutzutage eine bedeutende Rolle. TOUGHBOOK-Geräte können als robuste mobile Bodenstationen für Drohnen fungieren, mit Kontrollstationen integriert werden und sorgen für verbessertes Feedback sowie höhere Einsatzpraktikabilität.

-Secure Services | Gerätesicherheit nach Militärstandard: Bei Panasonic TOUGHBOOK Geräten können bestimmte Kommunikationsmodule entfernt werden, um die Sicherheit zu erhöhen und potenzielle Kommunikationslecks zu verhindern. Zudem gibt es einen „Nachtmodus“ mit reduzierter Display- und Tastaturbeleuchtung sowie – für kritische Einsätze – einen „Concealed“-Modus, bei dem sämtliche Verbindungen, Anzeigen und Signale deaktiviert werden.

Darüber hinaus ist Panasonic der einzige Hersteller robuster Computer, der für den Einsatz mit Red Hat Enterprise Linux zertifiziert ist. Damit bietet TOUGHBOOK eine COTS+ Lösung für Entscheidungssicherheit, Resilienz und nahtlose Interoperabilität.

Patrick Muff, Key Territory Manager für Verteidigung bei Panasonic TOUGHBOOK, kommentierte: „In den letzten Jahren haben wir unserer Lösungen für den Verteidigungssektor kontinuierlich weiterentwickelt. Auf der DSEI zeigen wir nun, wie unsere Technologie mit den Anforderungen moderner Verteidigungsoperationen Schritt hält. Praxisnah und erlebbar mit einer virtuellen Anwendung auf unserem Messestand, die die realen Anforderungen moderner Verteidigungsoperationen widerspiegelt. Unsere Lösungen sind speziell für den Verteidigungssektor entwickelt. Damit unterstützt TOUGHBOOK die Einsatzbereitschaft und inneren Sicherheit – sowohl im Cyber- als auch im konventionellen Bereich.“

Panasonic TOUGHBOOK präsentiert Live-Demonstrationen, virtuelle Simulationen und Produkttests. Zu sehen auf dem Stand 13-130. Weitere Infos und Terminvereinbarungen mit dem Military-Digitalisation-Team unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/event/dsei-2025

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

-Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

