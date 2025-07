Parasoft Agentic-AI-Assistant für die Service-Virtualisierung

Erster Assistent für die Service-Virtualisierung auf dem Markt

Parasoft Agentic-AI-Assistant ermöglicht QA-Teams aller Qualifikationsstufen früher und öfter zu testen

-Der Agentic AI Assistant erstellt virtuelle Dienste per Chat in natürlicher Sprache. Das spart Zeit für den Aufbau virtueller Umgebungen.

-Neue KI-Tools ermöglichen es Testern, komplexe Geschäftslogik schnell in natürlicher Sprache zu überprüfen.

-Das Model Context Protocol (MCP) unterstützt das Testen und Simulieren von Interaktionen zwischen GenAI-Agenten und MCP-Tools.

Monrovia (USA)/Berlin – Juli 2025 – Parasoft, ein globaler Marktführer für KI-gesteuerte Softwaretestlösungen, läutet eine neue Ära autonomer Testfunktionen für seine Flaggschiffprodukte SOAtest, Virtualize und CTP ein. Zu den Neuerungen gehört die branchenweit erste agentenbasierte, KI-gesteuerte Generierung virtueller Dienste. Damit lässt sich der Zeit- und Fachaufwand für das Erstellen umfassender Testumgebungen drastisch reduzieren. Zudem hat Parasoft wichtige Funktionen hinzugefügt, um die nächste Herausforderung beim Testen von KI-gestützten Anwendungen mit neuen, auf LLM basierenden Validierungs- und Datenbearbeitungstools zu meistern. Dazu gehören auch wichtige Test- und Virtualisierungsfunktionen für den neuen offenen „Model Context Protocol“-Standard (MCP).

„Die neueste Integration agentenbasierter KI-Funktionen und Parasofts Fortschritte in KI-Tests sind ein wichtiger Schritt, um Kunden bei der Softwareentwicklung zu unterstützen“, so Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Unsere Erfahrung mit KI treibt die API-first-Entwicklung voran und setzt neue Maßstäbe für die Qualität KI-gestützter Anwendungen.“

Branchenweit erste agentenbasierte KI für die Service-Virtualisierung:

Durch die Integration dieser KI in Virtualize optimiert Parasoft die Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit maßgeblich. Über den Virtualize AI Assistant, eine Chat-Schnittstelle, können Kunden datenreiche virtuelle Services erstellen. Die Anforderungen lassen sich in natürlicher Sprache beschreiben, ohne dass tiefgreifende Fach- oder Entwicklungskenntnisse erforderlich sind. Testteams können somit schneller beginnen, um qualitativ hochwertigere Software zu liefern und den ROI zu steigern.

Einfachere Validierung der Ergebnisse von KI-gestützten Anwendungen:

Um die technischen Hürden beim Testen von KI-gestützten Anwendungen zu bewältigen, wurden neue Funktionen für große Sprachmodelle (LLMs) entwickelt. Herkömmliche Methoden zur Validierung und Extraktion sind bei zufallsvariierenden Antworten nämlich nicht effektiv. Nun haben Benutzer die Möglichkeit, Daten in natürlicher Sprache zu validieren und zu extrahieren. Das ist ideal für das Testen dynamischer, KI-generierter Ergebnisse. Dieser flexible Ansatz macht die Festcodierung komplexer Testlogik überflüssig, was allen Teammitgliedern zugutekommt.

Zudem kündigt Parasoft neue SOAtest- und Virtualize-Funktionen zum Testen und Simulieren von KI-gestützten Anwendungen an, die auf MCP basieren. Damit können Teams die Interaktionen zwischen GenAI-Agenten und auf der MCP-Technologie basierenden Tools über eine codelose Schnittstelle validieren. Durch die integrierte Unterstützung bietet Parasoft einen standardisierten, robusten und wiederholbaren Prozess zum Testen komplexer KI-Agenten-Workflows.

Verfügbarkeit:

Die neue agentenbasierte, KI-gesteuerte Funktion zur Generierung virtueller Dienste, die LLM-basierten Validierungs- und Datenbearbeitungstools sowie die MCP-Unterstützung für Tests und Virtualisierung sind ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen:

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, Software in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft sind auf die Märkte für Embedded-, Enterprise- und IoT-Software ausgerichtet. Sie reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie tiefgehende Codeanalysen und Unit-Tests, Web-UI- und API-Tests, Service-Virtualisierung und vollständige Code Coverage in die Delivery-Pipeline integrieren. Durch die Kombination all dieser Elemente bietet das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, zuverlässige Software zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Safety, Security, Agile, DevOps und Continuous Testing – erfolgreich zu sein.

