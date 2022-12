Parasoft: Führungsrolle lt. Forrester

Forrester Wave(tm) Report bestätigt stärkste Strategie in kontinuierlichen automatisierten Testplattformen

Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, wurde als Leader im Report „The Forrester WaveTM: Continuous Automation Testing Platforms, Q4-2022“ ausgezeichnet. Mit einer offenen, intelligenten und ergebnisorientierten Lösung, die künstliche Intelligenz (KI) einbezieht, integriert die Parasoft Continuous Quality Platform Softwaretests, angefangen von Code-Scanning, Unit-Tests, Code-Coverage, funktionalen Tests und API-Tests bis hin zu UI- und manuellen Tests. So ermöglicht sie DevOps-Teams das effizientere und produktivere Arbeiten. Zum Download des vollständigen Report geht es hier: https://bit.ly/3Wn5XYC

In diesem Bericht stellt Diego Lo Giudice, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, fest: „Parasoft verdoppelt die Integration von KI-Funktionen in seine Plattform“, und weiter: „Die Kompetenzen von Parasoft sind in seinen umfangreichen nicht-funktionalen Testarten wie Sicherheit, Codequalität, Unit-Tests, Testdatenmanagement, Performance und Service-Virtualisierung. Unbestrittene Stärken liegen im API-Testing, das durch KI vereinfacht und in das Service-Virtualisierungsangebot integriert wird.“

Der Bericht zeigt, wie die Anbieter abschneiden und hilft Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Lösung für ihre Softwaretestanforderungen. Parasoft erzielte die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien:

– Shift-Left (vorverlegbare) Leistungstests und Konvergenz,

– Automatisierte Ausführung und kontinuierliches Testen,

– Testwartung und Selbstheilung,

– Berichte, Analysen und Einblicke in Qualität,

– Produkt-Vision.

Unternehmen sind sich bewusstt, dass qualitativ hochwertige Software das Kundenerlebnis verbessert. Mit Parasoft können Unternehmen die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Software beschleunigen, die die Kunden begeistert. Roya Montazeri, Senior Director of Quality bei Cox Automotive, berichtet: „Wir haben unsere KPI-Ziele für entgangene Defekte durch eine erfolgreiche Partnerschaft mit Parasoft erreicht und übererfüllt. Wenn es um unsere Verfügbarkeit geht, sind wir wirklich bei 99,97%.“

Seit langem setzt Parasoft neue Maßstäbe bei der Bereitstellung von selbst entwickelten und nicht zugekauften Lösungen, die den Innovationsstandard für automatisierte Softwaretests setzen.

„Wir sind stolz darauf, im diesjährigen Forrester Wave Report als Leader anerkannt zu werden. Parasoft hat stark in KI investiert, damit DevOps-Teams schneller und effizienter testen können. Mit der Bandbreite an Funktionen, die unsere Continuous Quality Platform bietet, können Kunden ihre Qualitätsziele übertreffen und gleichzeitig Innovationen schneller und kostengünstiger auf den Markt bringen“, betont Elizabeth Kolawa, CEO bei Parasoft.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Matt Klassen

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680

parasoft@lorenzoni.de

http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.