Parasoft und Lattix: Schnellere Tests von sicherheitskritischer embedded Software

Monrovia (USA)/Berlin – November 2020 – Parasoft, seit über 30 Jahren weltweit führend bei automatisierten Softwaretests, gibt die Zusammenarbeit mit Lattix bekannt. Sie kombiniert die Parasoft C/C++test-Toolsuite für automatisierte Softwaretests mit Lattix Architect, das die schnelle visuelle Darstellung einer Anwendungsarchitektur zur kontinuierlichen Einhaltung und Durchsetzung der Qualität ermöglicht. Durch die Automatisierung der Softwarebereitstellungs-Pipeline in Verbindung mit den Expertendiensten von Lattix erhalten embedded sicherheitskritische Software-Entwicklungsunternehmen einen stabilen, skalierbaren und umfassenden DevOps-Arbeitsablauf. Durch diese Zusammenarbeit können Teams die Software-Architektur und -Qualität lückenlos verwalten und Tests so durchführen, dass sicherheitskritische Standards eingehalten werden.

Lattix bietet Dienstleistungen zur Optimierung vieler verschiedener CI/CD-Plattformen (wie z.B. GitLab) an, wobei die Kombination von Lattix Architect und Parasoft C/C++test zur Verbesserung der Softwarebereitstellung beiträgt. Diese Dienste ermöglichen es, die CI/CD-Pipeline kundenspezifisch anzupassen. Kunden profitieren von benutzerdefinierten DevOps-Integrationen und maßgeschneiderter DocOps-Ausgabe, um Industriestandards zu erfüllen, welche spezifische Berichtsformate wie ISO 26262 für die Automobilindustrie verlangen.

“Ich bin von dieser Partnerschaft wegen des enormen Effizienzgewinns für Software-Teams begeistert. Bisher trugen die Entwickler eine große Last bei der Entscheidung, ob Software-Änderungen unerwünschte Qualitäts-, Sicherheits- oder Schutzprobleme verursachen würden. Zu solchen Problemen können unerwünschte Abweichungen in der Architektur, Verletzungen der statischen Code-Analyse und Testregressionsfehler oder Einbrüche in der strukturellen Code-Abdeckung gehören”, erläutert Dave Hauck, Director of Embedded Sales bei Parasoft. “Die neue Lattix- und Parasoft-Integration verhindert nun durch einen gestrafften, DevOps-fähigen Ablauf eine Qualitätsminderung bei jedem Auftrag in der CI/CD-Pipeline.”

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

