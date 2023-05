Parkster als einer der besten Arbeitgeber Bayerns, des kleinen Mittelstandes und der ITK-Branche ausgezeichnet

München, 28. April 2023 – Parkster, Anbieter für digitales Parken in Deutschland, Österreich und Schweden, ist vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert worden. Im Rahmen der Zertifizierung sicherte Parkster sich Prämierungen in den Kategorien „Beste Arbeitgeber in der ITK“, „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand“ und „Beste Arbeitgeber in Bayern“.

Parkster wurde in diesem Jahr zum dritten Mal erfolgreich als „Great Place to Work“ ausgezeichnet. In den zugehörigen Wettbewerben in der Gruppe der Unternehmen bis 49 Mitarbeitende erzielte Parkster den deutschlandweit fünften Platz in der Kategorie „Bester Arbeitgeber in der ITK “ sowie Rang 15 in der Kategorie „Kleiner Mittelstand“. Unter Bayerns besten Arbeitgebern belegt Parkster in diesem Jahr den fünften Platz. Great Place to Work® zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden darüber hinaus besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet. An den Wettbewerben nahmen Unternehmen aller Größen und Branchensegmente teil.

„Wir sind wirklich unheimlich stolz darauf, dass wir erneut als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet wurden. Die Ergebnisse der Zertifizierung bestärken uns in unserer gelebten Arbeitsplatzkultur und liefern wertvolle Impulse, wie wir uns weiterhin attraktiv für Fachkräfte positionieren können“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster GmbH, anlässlich der Prämierung. „Mein besonderer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen. Die Zertifizierung ist eine echte Teamleistung. Ich freue mich ungemein, dass so fantastische Menschen bei Parkster arbeiten und mit uns als Arbeitergeber so glücklich und zufrieden sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir heute hier sind und als „Great Place to Work®“ ausgezeichnet werden.“

Lebendige Arbeitsplatzkultur als Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit

Parksters deutscher Firmensitz ist München – aber nicht alle Teammitglieder haben ihren Lebensmittelpunkt in der bayerischen Landeshauptstadt. Dazu Patrik Lundberg: „Flexible Arbeitsmodelle und Home-Office-Regelungen gehören bei uns zum Alltag. Gleichzeitig ist es ein Teil unserer schwedisch geprägten Unternehmenskultur, dass wir gerne miteinander feiern und Teamharmonie für uns traditionell einen hohen Stellenwert hat. Ich denke, dass uns der Mix aus modernen Remote-Work-Modellen und dem zwischenmenschlichen Teambuilding – sei es digital oder face-to-face – sehr gut gelingt. Dies leistet einen großen Beitrag zu unserem Erfolg als einer der Top-Arbeitgeber.“

Das ist Parkster

Parkster ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Herzstück des Parkster Portfolios ist die Parkster App, mit der Autofahrer ihre Parkgebühren bargeld- und kontaktlos bezahlen. Das Parkster Deutschland Team betreut bereits über 520 Standorte in Deutschland und Österreich, die in der Parkster App verfügbar sind. Parkster verfolgt das Ziel, sich zukünftig als europäische Lösung für digitales Parken zu etablieren.

Mehr Infos zum Thema Arbeiten bei Parkster und offene Stellen unter: https://parkster.teamtailor.com/

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Eine mitarbeiterorientierte Kultur bindet Mitarbeitende, erhöht die Arbeitgeberattraktivität und steigert den unternehmerischen Erfolg.

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet.

Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work® jährlich mehr als 900 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt hierzu fast 420.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work® jährlich mit seinen rund 60 Instituten Befragungen in über 140 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work® eine international führende, benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

Über Parkster

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau, ohne Bargeld und kontaktlos zu bezahlen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie weitere Services, etwa zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet und zählt heute zu den meistgenutzten Park-Apps in Schweden und Deutschland. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv. 2022 wurde Parkster zum dritten Mal in Folge in der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt. Parken mit der Parkster App ist heute in über 450 Städten in Deutschland und Österreich sowie in mehr als 265 schwedischen Kommunen verfügbar.

Firmenkontakt

Parkster GmbH

Patrik Lundberg

Lyonel-Feininger-Straße 28

80807 München

089 306 69 79 00



https://www.parkster.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 812 81 22



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.