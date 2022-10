Parkster von Focus-Money als beste Handy-Parken-App ausgezeichnet

München, 4. Oktober 2022 – Parkster, bundesweiter Anbieter für Handy-Parken in Deutschland und Österreich, ist die beste App für digitales Parken. Dies hat eine Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus-Money ergeben.

Parkster hat in der Studie „Kundenfreundlichste Apps“(1) die Auszeichnung „Beste App“ erhalten. In der Kategorie „Digitales Parken / Parkplatzsuche“ belegt Parkster damit den vordersten Rang(2) – vor Apps wie Easy Park und PayByPhone.

Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster Deutschland GmbH: „Bereits im vergangenen Jahr haben wir für unsere App die Auszeichnung „Top-App“ erhalten. Ich bin sehr stolz, dass wir mit der Platzierung als „Beste App“ 2022 den ersten Platz erreicht haben. Mein Dank gilt dem ganzen Parkster Team, das unermüdlich daran arbeitet, Parken für unsere Kunden noch komfortabler zu machen.“

Hintergrund zur Studie „Kundenfreundlichste Apps“

Die Studie wurde von ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money durchgeführt. Die breit angelegte Befragung zur Kundenzufriedenheit mit mobilen Applikationen untersuchte insgesamt 553 Apps aus 53 unterschiedlichen Branchen und Kategorien. 95.000 Nutzerstimmen haben Auskunft darüber gegeben, wie zufrieden sie mit der Nutzung unterschiedlichster Smartphone Apps sind.

Apps mit dem höchsten Zufriedenheitswert innerhalb einer Branche zeichnet die Studie als „Beste App“ aus. Apps, deren Zufriedenheitswerte den Kategoriendurchschnitt übersteigen, erhalten die Auszeichnung „Top App“.

Parken mit der Parkster App

Parkster ist überzeugt: Das digitale Handy-Ticket darf niemals mehr kosten als der gedruckte Parkschein. Deshalb parken Autofahrer mit der Parkster App als Privatnutzer zum gleichen Tarif wie am Parkautomaten. Für diesen Basisdienst fallen keine Zusatzkosten an. Über den Basisdienst, das private Parken per App, hinaus hält die Parkster App mit Parkster Plus für ihre Anwender optionale, kostenpflichtige Mehrwertdienste bereit.

Parken mit der Parkster App ist in über 450 Städten und Ausflugszielen in Deutschland und Österreich verfügbar. Dazu gehören zum Beispiel Berlin, Hamburg und Köln sowie viele Urlaubsziele vom Allgäu bis an die Nordsee. Parkster gibt es kostenlos zum Download auf Google Play sowie im App Store. Nach dem Herunterladen registriert sich der Autofahrer einmalig mit Anschrift und Telefonnummer. Im Anschluss kann er sofort seinen ersten digitalen Parkschein lösen.

(1) Quelle: https://servicevalue.de/ranking/apps-von-nutzern-empfohlen/

(2) Quelle: https://servicevalue.de/rankings/parkplatzsuche-2/

Über Parkster

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau, ohne Bargeld und kontaktlos zu bezahlen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie weitere Services, etwa zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet und zählt heute zu den meistgenutzten Park-Apps in Schweden und Deutschland. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv. 2022 wurde Parkster zum dritten Mal in Folge in der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt. Parken mit der Parkster App ist heute in über 450 Städten in Deutschland und Österreich sowie in mehr als 265 schwedischen Kommunen verfügbar.

Firmenkontakt

Parkster GmbH

Patrik Lundberg

Lyonel-Feininger-Straße 28

80807 München

089 306 69 79 00

patrik.lundberg@parkster.de

https://www.parkster.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 812 81 22

bernd.jung@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de