PaySol Partnerprogramm – Affiliate-Marketing mit Vertrauen

Dresden, 24. Juli 2020 – Seit mittlerweile elf Jahren schätzen zahlreiche Vertriebspartner die Zuverlässigkeit und Kompetenz des PaySol Partnerprogramms. Affiliates haben die Möglichkeit, im Rahmen einer Partnerschaft die Co-brand-Produkte des Unternehmens zu vermarkten und am Vertrieb hervorragender Finanzangebote zu partizipieren.

Von Kreditkarte bis Konto

Neben der bekannten Deutschland-Kreditkarte, welche erst kürzlich von Finanztest in der Classic-Variante als eine von drei Kreditkarten für Reisende empfohlen wurde, bietet PaySol auch Konten an, darunter das Onlinekonto sowie Global-Konto, ein Konto ohne Schufa geeignet für Privatpersonen, Freiberufler und Selbständige sowie für Unternehmen und Vereine. Durch die vollständige Digitalisierung der Produkte ist die Kontoeröffnung in wenigen Minuten erledigt. Inhaber erhalten sofort ihre deutsche IBAN und können direkt erste Gelder empfangen. Nach Legitimation des Antragstellers, welche sowohl per Video- als auch Postident stattfinden kann, stehen die Konten vollumfänglich zur Verfügung.

Zuverlässiger Service

Ganz gleich, ob online als Content Creator, Blogger und Publisher oder offline als Berater beispielsweise im Insolvenzbereich oder für Start-ups – Vertriebspartner des PaySol Partnerprogramms erhalten vollen Service und zuverlässige Kundenbetreuung von der Registrierung bis hin zur Provisionszahlung. Die Registrierung ist kostenfrei und in wenigen Minuten durchgeführt. Auch Privatpersonen, die mit ihrer Internetseite etwas dazu verdienen wollen, können sich anmelden.

Kompetenz auf höchstem Niveau

PaySol ist Partner deutscher Finanzinstitute und Vermarkter sowie Urheber gemeinsamer Finanzprodukte. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten und Antragsstrecken bis hin zu deren Markenbildung und Vermarktung. Fokussiert auf Content-, Performance- und Affiliate-Marketing erreicht das Unternehmen den Endkunden mit bereits etablierten, aber auch neuen Finance Brands auf direktem Wege. Das Partnerportal von PaySol ermöglicht es Online- und Offline-Vertrieblern, an der langjährigen Erfahrung des Unternehmens im Finanzsektor teilzuhaben und durch Performance-basiertes Marketing Geld zu verdienen.

Registrierung beim PaySol Partnerprogramm:

https://partner.paysol.de/

PaySol ist Vermarkter und Initiator von Finanzprodukten. Fokussiert auf Content-, Performance- und Affiliate-Marketing erreichen wir mit bereits etablierten, aber auch neuen Finance-Brands den Endkunden auf direktem Wege. Das Leistungsspektrum von PaySol reicht dabei von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten bis hin zu deren Vermarktung und Markenbildung.

Firmenkontakt

PaySol GmbH & Co. KG

Olaf Kerner

Königsbrücker Str. 28

01099 Dresden

0351-64752629

info@paysol.de

https://www.paysol.de

Pressekontakt

PaySol GmbH & Co. KG

Christian Bach

Königsbrücker Str. 28

01099 Dresden

0351-64753308

presse@paysol.de

https://www.paysol.de

