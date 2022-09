PC Magazin testet: Konftel C2070 sehr gut

Konftel-Kit für Videomeetings in kleinen und mittelgroßen Räumen // hohe Bild- und Tonqualität überzeugen // „Preis/Leistung: sehr gut“

Köln / Umeå, 13. September 2022 – Konftel, führender Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen, hat für das Konferenzpaket Konftel C2070 das Testsiegel „sehr gut“ von der renommierten Fachpublikation PC Magazin erhalten. In Ausgabe 5/2022 zeichnet die Redaktion das Komplett-Paket für Videomeetings in ihrem Test mit 86 Punkte aus. Das für kleine bis mittlere Besprechungsräume vorgesehene C2070 ist dank seiner einfachen Handhabung auch für spontane Huddle-Meetings in hybriden Arbeitsumgebungen ideal.

Komplett, aber alles andere als Durchschnitt

Das C2070 Kit ist ein Komplett-Angebot für Videomeetings und kombiniert das Konftel 70 Freisprechgerät mit OmniSound® Audioqualität und die Konftel Cam20 4K-Konferenzkamera. Der Konftel OCC Hub vereint beide Komponenten zu einem überdurchschnittlich leistungsfähigen und praktischen Kit: Nutzer benötigen nur ein einziges USB-Kabel, um Kamera und Audiogerät über den OCC Hub mit dem Meeting-Rechner zu verbinden. Der HDMI-Port des OCC Hub erlaubt zusätzlich die Verbindung mit externen Bildschirmen. Der Testbericht des PC Magazin betont: „(…) Weil die drei Bestandteile des Kits – das Freisprechgerät Konftel 70, die 4K-Kamera Cam20 und der Konftel OCC Hub – nicht in ein einziges Gehäuse gepackt sind, unterliegen sie auch deutlich weniger Kompromissen hinsichtlich Hardware und Funktionen. Das Konftel C2070 punktet deshalb mit einer Bild- und Tonqualität, gegen die die meisten All-in-one-Geräte einen schweren Stand haben dürften.“ (PC Magazin 5/2022, S. 112).

Professionelle Bild- und Ton Qualität für Meetings und Beratungstermine

„Der „Ruf nach Qualität“ wird lauter, denn in der ersten Investitionswelle ging es Unternehmen und Organisationen bei Konferenz-Lösungen oft um Schnelligkeit. Doch Meetings leiden unter verrauschten Kamerabildern oder schlechtem Ton. Deshalb achten wir bei Konftel stets auf überdurchschnittliche Qualität. Das sehr gute Testsiegel des PC Magazin für unser C2070 Videokonferenz-Kit bestätigt diesen Kurs und wir freuen uns über die Auszeichnung“, sagt Stefan Eriksson, CMO von Konftel AB.

„Reibungslose Videomeetings sind zentrale Ressource für den menschlichen Austausch – ob spontane Huddle-Meetings, Fern-Lehre oder Homeoffice. Wegen ihrer Effizienz setzen sich digitale Meetings in immer mehr Anwendungsbereichen durch. Auch Rechtsanwälte und ihre Kanzleien, Finanzberater und ihre Agenturen, Makler- oder Architekturbüros bieten verstärkt digitalen Austausch. Der persönliche Kontakt bleibt zentral, aber nicht jedes Treffen muss vor Ort stattfinden. Und da hochpreisige Services auch Bild und Ton in Top-Qualität erfordern, ist sehr gute Ausrüstung wie das Konftel C2070 gefragt“, sagt Ralf Kalker, Regional Sales Director DACH.

Das Fazit: sehr gut

Manuel Masiero, Autor beim PC Magazin: „Das Konftel C2070 besticht mit professioneller Bild- und Tonqualität und lässt sich dank seiner cleveren Hub-Lösung unkompliziert per USB-Kabel in Betrieb nehmen.“

Der Testbericht steht Online hier zur Verfügung: www.pc-magazin.de/3203218 Einen digitalen Reprint erhalten Interessierte über die Konftel-Website: https://www.konftel.com/-/media/konftel/images/product-images/konftel-c2070/kt-bit-konftel-c2070-pcm-2022-05.pdf

Über das PC Magazin:

Das PC Magazin bietet Technik auf hohem Niveau. Hardware-Kompetenz und up-to-date-Reports zeichnen das Magazin aus, das zu den erfolgreichsten IT-Magazinen in Deutschlands zählt. Seit 30 Jahren schaut das Magazin hinter die Kulissen und testet im verlagseigenen Testlab. PC Magazin ist das Fachmagazin für IT-Enthusiasten und Entscheider im SMB-Bereich. Kompetente Tests sind seit jeher ein Markenzeichen des PC Magazins. Das Testsiegel PC Magazin steht für unbestechliche Testergebnisse und ist ein von Nutzern und Industrie anerkanntes Gütesiegel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das PC Magazin erscheint in der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, dem größten Technikverlag in Deutschland und Teil der WEKA Firmengruppe, die aus 20 Medienunternehmen in fünf europäischen Ländern besteht. Mit Special-Interest-Titeln wie AUDIO, COLORFOTO, connect, PCgo, stereoplay und connect HOME bietet die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH ein redaktionell hochwertiges Spektrum rund um Telekommunikation & Mobil, IT, Internet & B2B, Unterhaltungselektronik, HiFi & Heimvernetzung sowie Fotografie.

Über Konftel:

Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Konferenzlösungen. Seit 1988 ist es unser Ziel, Menschen und Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Kommunikation zu unterstützen – egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Konferenzlösungen sparen Zeit und Kosten und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Wir tragen das Gütesiegel „Climate Neutral Certified“, so dass unsere Kunden ihre Konferenzausrüstung mit gutem Gewissen beim Klimaschutz kaufen können. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Deshalb setzen wir bei unseren Konferenzlösungen ausschließlich die führenden Technologien ein. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel-Geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: www.konftel.de

