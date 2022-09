Batteriespeicher jetzt auch mit Brandschutz

+++ Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen bietet schon seit Jahren Lager- und Testräume für Lithium-Ionen-Akkus +++ Der Weltmarktführer im Bereich Gefahrstofflagerung erweitert aus dieser Erfahrung heraus nun sein Portfolio +++ Die Kombination von Batteriespeicher und Brandschutzsystem ist ganz neu im Markt und bislang einzigartig +++

Es ist ein Thema, das in den Nachrichten weltweit derzeit eine große Rolle spielt und auch in Zukunft spielen wird: Die Unsicherheit in der Energiepolitik und die damit verbundene Energiewende. Strom ist zum kostbaren Gut geworden – die Preise kennen nur eine Richtung: Nach oben. Aus diesem Grund ist es wichtig und notwendig, mit dem Thema Energie sensibel umzugehen und auszuloten, wie jeder Einzelne Strom sparen und Strom speichern kann. Dieses gilt sowohl für private Hausgemeinschaften als auch für Gewerbe und öffentliche Bauten.

Batteriespeicher erstmalig in brandgeschützter Ausführung

Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen treibt die Energiewende durch das Zusammenbringen von Energiespeicher und Brandschutz voran!

Dabei werden die bewährten DENIOS Brandschutz-Systeme mit hochwertigen Lithium-Ionen Batteriespeichern ausgestattet und als Komplettpaket unter der Bezeichnung POWER SAFE an die Kunden ausgeliefert.

Dank der verschiedenen Leistungsgrößen kann der POWER SAFE auf vielfältigste Weise zum Einsatz kommen: Im Gewerbe, in kommunalen Gebäuden, in der Agrarwirtschaft oder auch in Mehrfamilienhäusern, in denen viele Stromabnehmer versorgt werden wollen. Aufgrund des Brandschutzes kann der POWER SAFE ohne Sicherheitsabstände von Gebäuden aufgestellt werden. Ein wichtiger Pluspunkt für die Betreiber: so kann der POWER SAFE gut in beengten räumlichen Verhältnissen zum Einsatz kommen – gerade in Ballungsgebieten ein wichtiger Faktor bei der Frage, ob für einen Batteriespeicher genügend Platz vorhanden ist. Eine sichere und komfortable Lösung, vor allem aber: Eine wichtige, da der schnelle Ausbau der Energiespeichersysteme einen hohen Stellenwert einnimmt.

Bedenken im Genehmigungsprozess gehören der Vergangenheit an

Doch die Bedenken der Bauaufsichtsbehörden hinsichtlich der Gefahren der Lithium-Ionen-Technik haben dazu geführt, dass der Speicherausbau nicht so schnell vorangeht wie erhofft. Kommt es – zum Beispiel wegen eines technischen Defekts – in einem Batteriespeicher zu einem Brand, ist dieser nur schwer zu löschen. An dieser Stelle zeigt der POWER SAFE seine volle Wirkung: Er bietet eine Sicherheitshülle, durch die so schnell nichts hindurchkommt! Die Doppelrahmenkonstruktion ist mit F 90 Brandschutz klassifiziert und hält somit einem Brand von innen oder von außen für 90 Minuten stand. Dieser Brandschutz in Verbindung mit einer permanenten Überwachung geben dem Betreiber ausreichend Zeit für Notfallmaßnahmen. Bei der Überwachung helfen intelligente und smarte Kontroll-Systeme, eine Klimatisierung sowie zahlreiche Sensoren im Inneren haben die wichtigsten Parameter jederzeit im Blick: Sind Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit okay? Wie ist der Ladezustand der Batteriespeicher? Rund um die Uhr und ortsunabhängig können Kunden sich einen genauen Überblick zum Zustand des POWER SAFE verschaffen. Und: Sollten bestimme Werte doch einmal jenseits des Normbereiches liegen, schlägt das System Alarm und informiert – per Mail oder per SMS direkt auf das Handy. Bedenken im Genehmigungsprozess können mit diesem brandgeschützten, überwachten Batteriespeichersystem somit ausgeräumt werden.

Tesvolt als zuverlässiger Power-Lieferant

Die Bestückung der Raumsysteme erfolgt durch Batteriespeicher der Firma Tesvolt aus Lutherstadt Wittenberg. Durch diese Partnerschaft hat DENIOS ein ebenfalls erfolgreiches, professionelles und innovatives Unternehmen an seiner Seite, das für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz steht. Tesvolt bietet ein breites Produkt-Portfolio von Speicher-Modulen – angefangen von Kleinlösungen (144 kWh) bis hin zu großen Energiestationen (mehr als 1 MWh). Das Herzstück der Speichersysteme bilden dabei modernste prismatische Lithium-Batteriezellen sowie eine patentierte und TÜV-zertifizierte intelligente Zellsteuerung. Kurzum: Ein ausgereiftes Batterie-Management-System, damit eine optimale Überwachung und Steuerung der Batterien gewährleistet wird.

Strom sicher geschützt und sicher abrufbereit

Der DENIOS POWER SAFE ist eine Investition, die sich rechnet und Unternehmen in puncto Strom- und Sicherheits-Management zukunftssicher aufstellt. Die Systeme bieten

-Versorgungssicherheit

-Stromkostensenkung durch Eigenverbrauch

-Vermeidung von Lastspitzen

-bestmöglichen Brandschutz der Energiespeicher

Ein Mehr an Sicherheit für eine energiesichere Zukunft

Durch den DENIOS POWER SAFE geht das familiengeführte Unternehmen aus Bad Oeynhausen einen weiteren, wichtigen Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Unter einem brandgeschützten Mantel kann man Strom erzeugen, Strom speichern, Strom sparen – so sicher wie möglich: Mit dem POWER SAFE holt sich jedes Unternehmen seine eigene, sichere und unabhängige Stromversorgung direkt auf das eigene Firmengelände!

Zitat:

„Unser neuestes DENIOS Produkt kommt genau zur richtigen Zeit! Es sind immer mehr Batteriespeicher im Einsatz – damit steigt die Gefahr, dass ein technischer Defekt einen Brand auslöst. Unser POWER SAFE ist da quasi eine „feuerfeste Außenhaut“, sie sorgt für bestmögliche Sicherheit. Ich habe ja nun tagtäglich bei meiner Arbeit mit diesem Thema zu tun – „Sicherheit“ ist und bleibt nun ´mal das Wichtigste!“

Jörg Höinghaus (DENIOS Brandschutz-Beauftragter und Service Monteur)

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

