PEARL Mund-Nasen-Stoffmaske, Ventil, Nanofilter (98,9 %)

Schutz für sich und seine Mitmenschen

– Nanoschicht filtert bis zu 98,9 % Schwebstoffe aus der Luft

– Ventil für leichteres Atmen

– Der Mundschutz ist waschbar bei 60 °C

– Wiederverwendbare Stoffmaske

– Größen M und L

– Mundschutz aus Stoff

Jetzt heißt es “Maske tragen”: Die Maskenpflicht, die von der Bundesregierung beschlossen wurde, ist in Kraft getreten. Zum besseren Schutz der Mitmenschen muss man beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr eine Maske tragen. Denn auch wenn man symptomfrei erkältet ist, kann man andere anstecken! Durch das Tragen einer Maske erhöht man die Wahrscheinlichkeit, Personen um einen herum nicht anzustecken – ob beim Husten, Niesen oder im Gespräch. Die Tröpfchen bleiben praktisch in der Maske stecken!

3-lagig mit Nano-Filtertextil: Die besondere Nano-Schicht zwischen der Außen- und Innenwand filtert bis zu 98,9 % der Schwebstoffe aus der Luft. Dadurch atmet man besser durch – auch als Allergiker.

Mit integriertem Ventil: So fällt das Atmen durch die Maske von PEARL leichter und es ist angenehmer, sie zu tragen.

Immer griffbereit, wenn man sie benötigt: Nach Gebrauch lässt man die Maske einfach an der Luft trocken. Schon verwendet man sie erneut – praktisch unbegrenzt oft!

Schnelle Reinigung: Dank wasserabweisender Außenbeschichtung lässt sich die Maske schnell abwaschen oder desinfizieren sie. Und ist sie einmal richtig verdreckt, wäscht man sie einfach bei bis zu 60 °C. Übrigens: Die Masken behalten bis zu 20 Wäschen ihre volle Filterwirkung.

– Ideal bei eigener Erkältung, auch symptomfrei: erschwert das Anstecken der Mitmenschen

– Bedeckt vollständig Mund und Nase

– Ventil für erleichterte Atmung

– 3-lagig mit Nano-Filtertextil: filtert bis zu 98,9 % der Schwebstoffe aus der Luft

– Wasserabweisende Außenbeschichtung: lässt sich schnell und einfach mit Wasser oder Desinfektionsmittel reinigen

– Wiederverwendbar: waschbar bei bis zu 60 °C

– Behält bis zu 20 Wäschen die volle Filter-Wirkung

– Material Innen: 100 % Baumwolle, Außen: 100 % Polyester

– Mund-Nasen-Stoffmaske mit Ventil inklusive deutscher Anleitung

PEARL Mund-Nasen-Stoffmaske, Ventil, Nanofilter (98,9 %), waschbar, Größe M

Mittlere Größe (M): für Kopfumfang 56 – 57 cm, ideal für Jugendliche oder kleinere Erwachsene

Maße aufgefaltet (B x H): 195 x 110 mm

EAN: 4022107375269

Preis: 6,91 EUR

Bestell-Nr. NX-4758-625

PEARL Mund-Nasen-Stoffmaske, Ventil, Nanofilter (98,9 %), waschbar, Größe L

Größe L (groß): für Kopfumfang 58 – 59 cm, ideal für Erwachsene, Männer und Frauen

Maße aufgefaltet (B x H): 213 x 135 mm

EAN: 4022107375276

Preis: 6,91 EUR

Bestell-Nr. NX-4759-625

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

