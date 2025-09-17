Peplink Antenna MAX Duo: Vitel bietet kompaktes und robustes Antennengehäuse für Dual-Modem-Setup

Integriertes Antennengehäuse für zwei 5G-Modems

Unterschleißheim/München, 17. September 2025 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, führt ab sofort die neue Antenna MAX Duo von Peplink in ihrem Sortiment. Das Antennengehäuse bietet Platz für zwei Modems oder Router und damit ein Setup für ausfallsichere Verbindungen. Die Antenne ist robust und für zahlreiche Anwendungsfälle geeignet, unter anderem in der Schifffahrt, in Fahrzeugen oder in Unternehmen.

In der Antenna MAX Duo finden in einem einzigen Gehäuse zwei Modems Platz. Durch 8x 5G/LTE-, 2x WLAN- und GPS-Antennen entstehen zuverlässige und leistungsstarke Internetverbindungen. Mit dem integrierten Design entfällt der Einsatz von externen HF-Kabeln, was Signalverluste reduziert und die Installation vereinfacht.

Die Antenna MAX Duo unterstützt Dual-Modem-Setups und ist mit unterschiedlichen Geräten von Peplink kombinierbar – unter anderem mit den Routern BR2 Pro, 2x BR1 Pro 5G oder einer Kombination aus BR1 Mini 5G und BR1 Pro 5G. Bei der Nutzung von mehreren Routern ist für die Stromversorgung ein Splitter MAX von Peplink erforderlich. Der Splitter MAX stellt sowohl Daten als auch Stromversorgung über ein einziges PoE-Kabel bereit. Dies vereinfacht die Installation und reduziert Kabelgewirr.

Robustes Antennengehäuse für leistungsstarke Verbindungen

„Die Antenna MAX Duo zeichnet sich dadurch aus, dass sie leistungsstarke Antennen-Arrays, robusten Schutz und Dual-Modem-Unterstützung in einem einzigen, kompakten Gehäuse vereint“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Dadurch ist das Antennengehäuse von Peplink eine platz- und zeitsparende sowie kosteneffiziente Lösung für maritime, mobile, Enterprise- oder Remote-Einsätze.“

Mit einem robusten und witterungsbeständigen Gehäuse ist die Antenna MAX Duo auch für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet. Das Gehäuse ist UV-beständig, wasserdicht und aus flammhemmenden und UV-beständigen Kunststoffen gefertigt. Die Antenne entspricht der IP67-Schutzklasse und dem Salzsprühnebelstandard MIL-STD 810F. Dadurch ist die Antenna MAX Duo für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen an Land, auf See und unterwegs ausgelegt. Je nach Anforderung kann das Antennengehäuse an Oberflächen oder Masten (sowohl vertikal als auch horizontal) montiert werden. Die Antenne ist außerdem kompatibel mit VSAT-Kuppelhalterungen für den maritimen Einsatz.

Im deutschsprachigen Datenblatt erfahren Sie mehr über die Antenna MAX Duo: https://vitel.de/wp-content/uploads/2025/09/Datenblatt_Peplink_Antenna_MAX_Duo_final.pdf

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

