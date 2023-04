Persönlichkeitsentwicklung Düsseldorf mit Psychosynthese und Achtsamkeit

Praxis für Psychosynthese hilft bei individuellem Wachstum

Düsseldorf, im April 2023. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiger Prozess im Leben jedes Menschen. Oft ist es jedoch schwierig, alleine Blockaden zu lösen und persönliche Ziele zu erreichen. Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf bietet nun eine ganzheitliche Herangehensweise an die Persönlichkeitsentwicklung an.

Psychosynthese ist eine integrative Methode, die sich mit der Ganzheitlichkeit der menschlichen Psyche beschäftigt. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, um den Menschen in seiner Persönlichkeit zu stärken und ihm dabei zu helfen, sein volles Potenzial zu entfalten. Die Verbindung von Spiritualität und Psychologie kann dabei helfen, eine tiefere Bedeutung im Leben zu finden und das eigene Wohlbefinden zu steigern.

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf bietet individuelle Beratung und Coaching an, um den Menschen auf seinem persönlichen Weg zu unterstützen. Dabei werden verschiedene Techniken der Psychosynthese eingesetzt, um Blockaden zu lösen, Ängste zu überwinden und neue Perspektiven zu gewinnen. Ziel ist es, den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu stärken und ihm dabei zu helfen, eigene Ziele und Wünsche zu definieren und umzusetzen.

„Jeder Mensch hat das Potenzial, sein Leben in vollen Zügen zu genießen und persönliche Erfolge zu erreichen“, sagt Alexander Zotz, psychologischer Berater und Coach aus der Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf. „Doch oft stehen uns eigene Blockaden im Weg. In unserer Praxis bieten wir eine individuelle Herangehensweise an die Persönlichkeitsentwicklung an, die jedem Menschen helfen kann, seine individuellen Ziele und Wünsche zu erreichen.“

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf lädt alle Interessierten ein, ihre individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und gemeinsam den persönlichen Weg zu gehen. Weitere Informationen und Termine zur Buchung online finden Interessierte auf der Website der Praxis.

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf ist auf Praktische Psychosynthese nach Roberto Assagioli sowie Buddhistische Psychologie nach Thich Nhat Hahn und Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn spezialisiert. Sie bietet zeitgemäße tiefenpsychologische Beratung sowie Coaching für Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus an. Sitzungen können in der modernen und digitalen Praxis jederzeit bequem online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de

Praxisgründer und -inhaber ist Alexander Zotz, Jahrgang 1980, der neben Führungserfahrungen in der Wirtschaft und eigenen Erfahrungen mit Lebenskrisen über fundierte und stetige Aus- und Fortbildungen in Psychosynthese, Buddhistischer Psychologie und Achtsamkeit verfügt. Alexander Zotz ist Mitglied der Deutschen Psychosynthese Gesellschaft e.V. und im Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.

Kontakt

Praxis für Psychosynthese

Alexander Zotz

Fritz-Vomfelde-Straße 12

40547 Düsseldorf

0211 94195749



https://praxis-fuer-psychosynthese.de/

