Persönlichkeitsentwicklung mit Kai-Uwe Harz

“DU! bist der Regisseur Deines Lebens” eröffnet neue Perspektiven in der Persönlichkeitsentwicklung

War das jetzt alles? Wo führt mich meine Lebensreise hin? Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, stellen sich früher oder später diese oder ähnliche Fragen. Für Erfolgs-Coach und Autor Kai-Uwe Harz ist es nie zu spät, sich mit Persönlichkeitsentwicklung, den eigenen Zielen und Wünschen und der Lebensgestaltung auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund versteht sich sein NICHT-NUR-BUCH mit dem Titel “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” als Einladung, den Prozess der bewussten Annäherung an das eigene Potential und die Ziele für die individuelle Lebensplanung strukturiert anzugehen. “Das eigene Leben optimieren – das kann so einfach und reizvoll zugleich sein”, weiß Kai-Uwe Harz aus der Korrespondenz mit seinen Lesern und den Teilnehmern seiner Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” fasst die Quintessenz aus den Rückmeldungen in zahlreichen Erfolgsseminaren in der Harz-Akademie zusammen.

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für Kai-Uwe Harz: Das Leben aktiv gestalten

“Wie finde ich ohne Stress zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben? Viele Menschen haben dieses Ziel”, ist Kai-Uwe Harz überzeugt. Zugleich fühlen sie sich wie in einem Hamsterrad, befinden sich beständig am Rande des Burnouts, ohne zu erkennen, das Veränderungspotential immer in ihnen selbst angelegt ist. “Dabei ist Veränderungen so leicht”, konfrontiert Kai-Uwe Harz seine Leser mit dem notwendigen Blick auf sich selbst. “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” ist vor diesem Hintergrund eine praxistaugliche Anleitung, die eigenen Ziele, lieb gewonnene Gewohnheiten und eingefahrene Pfade gezielt zu analysieren und wo nötig zu verändern. Mitmachen, aufschreiben, immer wieder neu reflektieren – dazu lädt der Autor seine Leser in seinem NICHT-NUR-BUCH ein.

“DU! bist der Regisseur Deines Lebens” – Persönlichkeitsentwicklung im Mitmach-Format

Es geht dabei um die Auseinandersetzung mit der aktuellen Lebenssituation, mit den eigenen Stärken und Potentialen und um die neue Orientierung an dem, was einem im Leben wirklich wichtig und erstrebenswert erscheint. Das kann für die einen mehr Zeit für die Familie sein. Für den anderen bedeutet es, Veränderung im beruflichen Bereich. Wichtig dabei ist die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Handlungsoptionen, skizziert Kai-Uwe Harz seine Strategie zur Persönlichkeitsentwicklung. In seinem NICHT-NUR-BUCH gibt er dem Leser Denkanstöße und viel Raum für eigene Anmerkungen, Notizen, Erkenntnisse, Ideen, Gefühle und Vorhaben. Der Erfolgscoach weiß dabei genau, wie hilfreich es sein kann, Reflektionen zu Papier zu bringen. “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” versteht sich vor diesem Hintergrund als neues Ratgeberformat, das sich flexibel an die Individuelle Lebenssituation des Lesers anpassen lässt.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.