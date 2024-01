Erfolgserprobte Tools zum Nachschlagen und Anwenden

Berlin, 10. Januar 2024 – Der Mangel an medizinischem Fachpersonal bedroht deutschlandweit immer mehr Arzt- und Zahnarztpraxen. Kluges Personalmanagement ist bedeutender denn je, um im Wettbewerb zu bestehen. Doch Management- und Führungswissen werden in der medizinischen Ausbildung immer noch zu selten vermittelt. Entsprechend lückenhaft ist oft das Know-how in den Leitungsetagen von Praxen und Medizinischen Versorgungszentren. Das neue Nachschlagewerk „Personalmanagement in der Arzt- und Zahnarztpraxis von A bis Z“ soll hier Unterstützung bieten.

Als kompakter Ratgeber für Praxisinhaberinnen, -inhaber und deren Führungskräfte erläutert das im Dezember 2023 veröffentlichte Fachbuch von Kirsten und Stephan F. Kock die wichtigsten und meistnachgefragten Begriffe aus dem Personalmanagement. Angereichert mit praxiserprobten Arbeitsvorlagen, Musterbeispielen und Checklisten, ist das Nachschlagewerk als hilfreicher Alltagsbegleiter für Führungskräfte und Teamverantwortliche in der Arzt- und Zahnarztpraxis konzipiert.

Wissen kompakt für das Personalmanagement im Praxisalltag

Die Autoren, Kirsten und Stephan F. Kock, haben als erfahrene Experten in der Praxis- und Personalberatung einen klaren Bedarf identifiziert: „Personalmanagement ist heute mehr denn je ein erfolgsrelevanter Faktor für Arzt- und Zahnarztpraxen.“, so Stephan F. Kock, Mitinhaber und Geschäftsführer der Praxisberatung Kock + Voeste GmbH.

„In zahlreichen Beratungen und Begleitungen von Praxen wurde deutlich, dass es in vielen Fällen an Wissen und Strukturen fehlt und wie bedeutsam sich eine Veränderung auswirkt. Die Beratenen verweisen ein ums andere Mal darauf, dass es kein einfach zu nutzendes Handbuch für ihre spezielle Situation gibt, das kurz und knapp aufklärt und Vorgehensweisen beschreibt, die sich als erfolgreich erwiesen haben.“

Um diese Lücke zu füllen und praxisnahe Unterstützung zu bieten, haben die Eheleute Kock ihren langjährigen Erfahrungsschatz nun mithilfe des Springer Gabler-Verlags in einem alltagstauglichen Nachschlagewerk veröffentlicht.

Arbeitsvorlagen, Musterbeispiele und Checklisten – auch digital zum Download

Von A wie „Abmahnung“ bis Z wie „Zielvereinbarungsgespräch“: Das Nachschlagewerk erläutert 144 Fachbegriffe aus dem Personalmanagement und bietet Führungskräften hilfreiche Arbeitsvorlagen für die tägliche Personalarbeit in der Praxis.

Ob Leitfäden für verschiedene Gesprächs- oder Führungssituationen, Vorlagen für Recruiting-Prozesse und Vertragsgestaltungen oder Reflexionsfragen zur Teamentwicklung und Unternehmenskultur: In zahlreichen Schaubildern, Tabellen und Textbeispielen werden Methoden und Begrifflichkeiten des Personalmanagements erklärt und Musterbeispiele gegeben. Alle Vorlagen und Arbeitsdokumente sind im Buch verlinkt und stehen zur direkten Anwendung auf SpringerLink zum Download bereit.

Management-Expertise von der Praxisberatung Kock + Voeste

Das neue Nachschlagewerk „Personalmanagement in der Arzt- und Zahnarztpraxis von A bis Z“ ist das sechste Management-Fachbuch für Ärzte und Zahnärzte aus dem Hause Kock + Voeste. Auf 220 Seiten bringen die erfahrenen Praxisberater und HR-Spezialisten Personalmanagementwissen auf den Punkt. Mit dem Ziel, ärztliche und zahnärztliche Leitungskräfte zu informieren und in ihrer Personalarbeit zu stärken, stellen die Autoren, Kirsten und Stephan F. Kock, ihre Expertise und praxiserprobten Arbeitsmaterialien zur Verfügung.

Das Buch ist ab sofort als Soft-Cover oder eBook beim Springer Gabler-Verlag erhältlich: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-42360-5?source=shoppingads&locale=de&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA-vOsBhAAEiwAIWR0TWS2b1qvGGX4_XK2zKGtmIu2djys9ljZiowhwYCUAqg_qkLLmPnJ0RoCYVoQAvD_BwE

Kock + Voeste ist eines der führenden Beratungsunternehmen im ambulanten Gesundheitswesen. Mit seinem integrierten Beratungsansatz begleitet das Unternehmen bundesweit Arztpraxen, Zahnarztpraxen und (Zahn)Medizinische Versorgungszentren in allen wirtschaftlichen, strategischen, organisatorischen sowie mitarbeiter- und patientenbezogenen Belangen. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1989 in Berlin gegründet und und blickt inzwischen auf über 12.500 erfolgreich abgeschlossene Beratungsmandate und rund 36.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Coachings, Seminaren und Workshops zurück.

