Personalmangel im Gesundheitswesen

Klinikmarketing-Agentur präsentiert neuartige Lösungen bei VKD-Jahrestagung

Nicht erst seit Corona fehlt den Kliniken hierzulande vor allem eines: gutes Personal. Wie sich das ändern lässt war eines der Themen der Jahrestagung der Fachgruppe des Verbands der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) psychiatrische Einrichtungen in München. Die nes media GmbH, Agentur für Klinikmarketing, präsentierte innovative Lösungen.

Es gab viel zu besprechen, als die VKD-Fachgruppe aus dem Bereich Psychiatrie vor wenigen Wochen zusammenkam, um sich über aktuelle Themen auszutauschen. Neben den Herausforderungen der Corona-Pandemie ging es unter anderem um die Möglichkeiten effektiver Personalgewinnung, vor allem für die Pflege und den ärztlichen Dienst.

Markus Kohlmeyer, Geschäftsführer der nes media GmbH – seit über 15 Jahren im Bereich Klinikmarketing, Employer Branding und Recruiting im Gesundheitsbereich tätig – war eingeladen worden, über verschiedene Online-Recruiting-Projekte zu referieren, die das pfälzische Unternehmen jüngst erfolgreich konzipiert, durchgeführt und begleitet hatte.

“Wer als Arbeitgeber die besten Talente an Land ziehen möchte, muss sich gut präsentieren. Und das geht am besten im persönlichen Austausch”, so Kohlmeyer über die zentrale Rolle von Online-Karrieremessen als Instrument zur Personalgewinnung. “Hier können Sie zeigen, was nur Sie zu bieten haben und was Sie von anderen Kliniken unterscheidet.”

Er betonte die vielen Vorteile virtueller Karrieremessen – sowohl für Veranstalter als auch für die Bewerber*innen – unter anderem die Kosten- und Zeitersparnis sowie die erhöhte Planungssicherheit. Ohne das Look & Feel einer “richtigen” Messe einbüßen zu müssen, könnten Unternehmer und Bewerber*innen dort einfach und unkompliziert zusammenfinden.

Als erfolgreiches Beispiel stellte er das Live Fach- und Karriere-Event für Psychiatrie (LIKE Psychiatrie) vor, das im Frühjahr 2021 zum wiederholten Male erfolgreich durchgeführt worden war und daher 2023 erneut stattfinden wird. Auf dieser Veranstaltung können sich die Teilnehmer fachlich austauschen sowie beruflich vernetzen und neu orientieren.

Weiterhin präsentierte Kohlmeyer das von nes konzipierte und umgesetzte Jobportal “Stellenangebote Psychiatrie”, das es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Stellen des Fachbereichs zentral zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Jobsuchende können ohne Umweg über andere Stellenbörsen direkt nach ihrem Traumjob in der Psychiatrie suchen.

“Das Besondere an der Seite ist: Die Bewerberinnen und Bewerber können nach weichen Kriterien wie Flexible Arbeitszeitmodelle filtern und ab Frühjahr 2022 die neue Matching-Funktion nutzen”, so Kohlmeyer. Diese neue Feature diene dazu, Jobsuchende und Arbeitgeber noch direkter als bisher zusammenzuführen.

Ein erstes Kennenlernen sei so schon auf dem Jobportal möglich. Auf diese Weise könnten Bewerber*innen und Kliniken noch schneller und gezielter ins Gespräch kommen. “Der Erfolg spricht für uns: Unsere Seite hat großen Anklang gefunden. Für die relevanten Keywords rankt sie auf Google auf Platz 1.”

Kohlmeyer gelang es, den anwesenden Kunden die Erfolgschancen dieser neuen Wege zur Personalgewinnung noch einmal vor Augen zu führen. Zudem konnte er den Teilnehmern, die bisher noch nicht mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hatten, gute Konzepte für ein effektives Recruiting zur weiteren Diskussion und Umsetzung mit auf den Weg geben.

Die nes media GmbH hat sich unter anderem auf Klinik-Marketing, Employer Branding, Online PR und die Öffentlichkeitsarbeit von Kliniken spezialisiert. Mit virtuellen Messen und Veranstaltungen, Personal-Recruiting-Konzepten und Kampagnen aus den Bereichen Marketing und Social Media unterstützt sie unter anderem verschiedene Psychiatrien und somatische Kliniken in Deutschland.

Mehr Informationen zum Leistungsspektrum im Bereich Klinikmarketing von nes media erhalten Sie unter

