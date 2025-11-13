Petition zum Schutz des Heckberger Waldes gestartet

Der Verein Bergische Bürger für Naturschutz e. V. setzt sich für den Erhalt des größten zusammenhängenden Waldgebiets im Bergischen Land ein.

Naturschutz statt Windkraft im Wald

Der Erhalt und Schutz des Heckberger Waldes sind das zentrale Anliegen des Vereins Bergische Bürger für Naturschutz e. V. Acht geplante Windkraftanlagen mit 266 Metern Höhe sowie eine neu anzulegende 12 km lange Schwerlasttrasse quer durch den gesamten Wald würden laut Verein den sensiblen Naturraum irreversibel schädigen und einen großflächigen Waldverlust nach sich ziehen.

Einzigartiges Naturgebiet in Gefahr

Der Heckberger Wald umfasst rund 3 300 Hektar und beherbergt 13 Naturschutzzonen. Diese bilden Lebensräume für Rotmilan, Uhu, Schwarzstorch, Sperlingskauz und zahlreiche Fledermausarten – allesamt Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere. Durch die geplanten Bauarbeiten drohen wertvolle Biotope zerstört und geschützte Lebensräume unwiederbringlich verloren zu gehen.

Stimmen aus dem Verein

„Wenn naturschutzrechtliche Schranken erst gefallen sind, wird es dort mit Batteriespeichern und Stromtrassen weitergehen“, warnt Ute Wagner, 1. Vorsitzende des Vereins.

„Wer Klimaschutz ernst meint, zerstört dafür keine Wälder“, ergänzt Volker Lenz, 2. Vorsitzender.

Alternative liegt längst vor

Der Beitrag von Engelskirchen zur Energiewende könnte längst am Standort Metabolon umgesetzt werden: Vier Windkraftanlagen sind dort bereits genehmigt, ermittelt auf Grundlage eines von der Gemeinde Engelskirchen im Jahr 2003 beauftragten Gutachtens. Der Standort bietet ideale Voraussetzungen – mit Anschluss an bestehende Netzinfrastruktur und ohne Eingriff in wertvolle Waldflächen.

Bürger sollen handeln – Politik muss umdenken

Darum ruft der Verein alle Bürgerinnen und Bürger in Engelskirchen und Umgebung auf, die Petition jetzt online zu unterzeichnen. Nur mit breiter öffentlicher Unterstützung kann die Gemeindevertretung zum Umdenken bewegt werden.

Der Verein fordert die Ratsmitglieder auf, ihren Antrag auf eine isolierte Positivplanung für ein Windindustriegebiet im Heckberger Wald zurückzuziehen, solange dafür noch Zeit ist.

Petition HIER unterschreiben

Der gemeinnützige Verein Bergische Bürger für Naturschutz e. V. mit Sitz in Much engagiert sich seit seiner Gründung für den Schutz von Natur und Landschaft im Bergischen Land. Im Fokus stehen der Erhalt des Heckberger Waldes, der Schutz seltener Arten und eine naturverträgliche Energiepolitik. Der Verein fördert den offenen Dialog über Klimaschutz, Landschaftserhalt und nachhaltige Entwicklung in der Region.

Kontakt

Bergische Bürger für Naturschutz e.V.

Ute Wagner

Heckhaus 25

53804 Much

02245610349



http://www.naturschutz-bergisch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.