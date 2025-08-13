Pfahnl Backmittel GmbH stärkt Vertriebsstruktur: Hermann Stöckl übernimmt Position des Head of Sales DACH

Die Pfahnl Backmittel GmbH, ein führender Anbieter von hochwertigen Mehlen und Backzutaten, gibt die Ernennung von Hermann Stöckl zum neuen Head of Sales DACH bekannt. In dieser Funktion verantwortet Herr Stöckl künftig die strategische und operative Vertriebsleitung für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz.

Mit dieser Entscheidung unterstreicht Pfahnl die Bedeutung der DACH-Region als zentralen Wachstumsmarkt und setzt auf eine stärkere länderübergreifende Vertriebsstrategie. Hermann Stöckl bringt umfassende Branchenerfahrung und tiefes Marktverständnis mit, das er über viele Jahre als Vertriebsleiter Österreich erfolgreich unter Beweis gestellt hat.

„Die Bündelung der Vertriebsverantwortung für die DACH-Region ist ein logischer Schritt in unserer Wachstumsstrategie“, erklärt Andreas Pfahnl, Geschäftsführer. „Hermann Stöckl bringt Führungserfahrung mit, kennt unsere Unternehmenswerte und begegnet den Marktanforderungen mit strategischem Weitblick und klarer Kundenorientierung.“

Hermann Stöckl äußert sich zur neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region ganzheitlich zu gestalten. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden innovative Lösungen zu entwickeln und die Marktposition von unserer Kunden und Pfahnl nachhaltig zu stärken.“

Die neue Struktur soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Nähe zu Kunden und Partnern intensivieren – ein entscheidender Faktor in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld.

Weitere Informationen unter: https://www.pfahnl.eu/

Die Pfahnl Backmittel GmbH mit Sitz in Pregarten (Österreich) blickt auf über 500 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Mehlen und Backzutaten zurück. Als technologisch führendes Familienunternehmen steht Pfahnl für Qualität, Innovation und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden aus Handwerk und Industrie im gesamten deutschsprachigen Raum.

