LONDON, UK / ACCESSWIRE / Juli 28, 2020 / Reakiro, einer der führenden europäischen Hersteller von Premium CBD-Ölen hat eine Pool-Partnerschaft mit der PGA of Germany abgeschlossen. Als erster CBD Hersteller in Europa hat Reakiro eine Produktpalette für den Golfsport entwickelt, die sowohl Professionals als auch Amateure anspricht.

Die Partnerschaft zwischen Reakiro und der PGA of Germany wurde zunächst für zwei Jahre vereinbart und spiegelt die jüngst wachsende Popularität von CBD Produkten im Golfsport in den USA und auf der US PGA Tour wider.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52804/PGA of Germany und Reakiro schließen langfristige Kooperation.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52804/PGA of Germany und Reakiro schließen langfristige Kooperation.002.png

“In Anbetracht des großen Wachstums des CBD-Segments im US-amerikanischem Golfsport und der immer größer werdenden Akzeptanz bei den Spielern auf der US-Tour war die PGA of Germany sehr daran interessiert, eine Partnerschaft mit Reakiro einzugehen, die mit ihren CBD Produkten unseren Mitgliedern viele potenzielle Vorteile bietet”, sagte Felix Lechner, Leiter Marketing und verantwortlich für die Partnerschaften der PGA.

Für Profigolfer, deren Körper durch permanente Trainings- und Fitnesseinheiten und einen anspruchsvollen Turnierkalender stark beansprucht wird, stellt CBD ein beliebtes Food-Supplement dar, um die Performance auf dem Golfplatz nachhaltig zu steigern. Zu den bekanntesten US-Tourspielern, die CBD-Produkte verwenden gehören u.a. Phil Mickelson, Bubba Watson, Lucas Glover, Scott Piercy und Scott McCarron, die alle Partnerschaften mit US-amerikanischen CBD Unternehmen abgeschlossen haben.

“Wir schätzen es sehr, nun zur Familie der Poolpartner der PGA of Germany zu gehören und unser gesamtes Team freut sich sehr darauf, Teaching und Playing PGA Professionals mit unserer hochwertigen CBD Produktpalette zu unterstützen”, sagte Axel Hluchy, Managing Partner von Reakiro Europe und selbst begeisterter Golfer. “Besonders freue ich mich, daß mit Tony Lloyd, Vorstandsmitglied der PGA of Germany, nun ein international erfahrener Golfprofessional seine Expertise in unsere Golfaktivitäten bei Reakiro einbringt, um unsere Marke im deutschen Golfsport zu positionieren”.

Über die PGA of Germany

Die 1927 gegründete PGA (Professional Golfers Association) of Germany ist mit knapp 2000 Mitgliedern der größte Berufsverband in Kontinental-Europa, von denen 1635 als Golflehrer (Teaching Professionals) tätig sind. Die übrigen Mitglieder sind Tourspieler (Playing Professionals) und Auszubildende. Ziel des Verbandes ist es, das Golfspiel in Deutschland zu fördern und die Interessen seiner professionellen Mitglieder zu vertreten.

Über Reakiro

Reakiro ist ein führender europäischer Hersteller von CBD (Cannabidiol) Premiumpro-dukten, die das volle Spektrum an Cannabinoiden und die therapeutischen Eigenschaften der Hanfplanze enthalten. Vom Anbau von EU-zertifizierten Bio-Hanf über den sorgfältigen Extraktions- und Filtrationsprozeß des Öls bis hin zum Produkt- und Verpackungsdesign überwacht Reakiro jeden einzelnen Schritt seiner Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette von Vollspektrum CBD Ölen, Kapseln, Sprays, Muskelgelen, Massageölen und weiteren Hautpflegeprodukten an.

Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie:

Chris Taylor

Reakiro

info@reakiro.com

SOURCE: Reakiro

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

888-952-4446

cs@accesswire.com

http://www.accesswire.com

Pressekontakt

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

888-952-4446

cs@accesswire.com

http://www.accesswire.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.