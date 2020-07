Computerworld Top 200: SER Group ist die Nr. 1 in Polen

Die SER Group erreichte erneut Platz 1 in der Kategorie Enterprise Content Management.

Das Technologiemagazin Computerworld hat sein “Top 200-Ranking 2020” veröffentlicht. Es bewertet die Top-Player des polnischen IT-Marktes nach Kategorien und gibt Entscheidern wichtige Orientierung bei der Suche nach dem richtigen Softwareanbieter. Die SER Group wurde in 21 Kategorien bewertet und erreichte erneut Platz 1 in der Kategorie Enterprise Content Management. Seit 2017 führt SER die Kategorie ECM an.

Computerworld ist ein führendes polnisches Technologiemagazin, das jährlich in seinem Top 200-Ranking* die Wirtschaftsdaten und Marktstärke von fast 400 IT-Anbietern im polnischen Markt analysiert. Der IT-Markt wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 4,6%, gemessen am Gesamtumsatz. Das stärkste Wachstum wurde in den Sektoren Banken, Einzelhandel und öffentliche Verwaltungen verzeichnet.

Auch für die SER Group in Polen war 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr: Neben der Platzierung als Nummer eins im ECM-Markt, konnte SER namhafte Neukunden im polnischen Markt gewinnen, darunter eine der größten polnischen Universalbanken. Dies belegt einmal mehr die Expertise und Lösungskompetenz der SER für Banken und Finanzdienstleister.

Spitzenpositionen für die SER Group in weiteren Kategorien

Die Spitzenbewertungen für SER setzen sich in weiteren Kategorien fort: Die SER Group wurde mit dem ersten Platz unter den Anbietern von Lösungen für den Finanzsektor ausgezeichnet, das Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot stieg um vier Plätze auf Platz 10 (Platz 14 im Jahr 2019). Marcin Somla, Country Manager bei der SER Group in Polen ist begeistert: “Wir freuen uns über die sehr gute Positionierung und die große Nachfrage nach unseren Lösungen für Intelligentes Informationsmanagement und Prozessautomation im polnischen Markt. Aktuell sehen wir vor allem, dass die Themen SaaS- und Cloud für unsere Kunden immer relevanter werden. Ein sehr großer Vorteil von Doxis4 ist hier die Flexibilität, die Unternehmen die dringend benötigte Agilität im Transformationsprozess ermöglicht: Unsere Kunden können Doxis4 nach Bedarf in der Cloud, On-Premises oder in hybriden Modellen einsetzen.”

Highlights der SER Platzierungen

Mit insgesamt 21 Rankings bestätigen die Ergebnisse der Top 200 einmal mehr die Führungsrolle von SER auf dem polnischen IT-Markt. Zehn Evaluierungen zeigen die starke Marktposition der SER in Polen besonders:

Kategorie # 2020 (von 367)

ECM Software Anbieter 1

Finanzdienstleister, Versicherungen 1

Bildungswesen 6

Industrie, Fertigung, Bau 9

Große Unternehmen 10

Cloudszenarien 10

Gesundheitswesen 11

Großhandel 12

IT Services 13

Profitabelstes IT Unternehmen in Polen (nach Nettogewinn) 14

Im IT-Gesamtranking unter den fast 400 analysierten Unternehmen positionierte sich SER auf Platz 44.

SER Group mit starker Präsenz in Polen

“Wir sind seit 2017 die Nr. 1 am polnischen ECM-Markt – das unterstreicht eindrucksvoll unsere Leistungen im polnischen Markt und ist eine tolle Auszeichnung für unsere harte Arbeit. Wir sind über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen und haben unser Team verstärkt, unser Partnernetzwerk in Polen ausgebaut und viele neue Kunden gewinnen können. Das ist eine exzellente Ausgangslage, um unsere Kunden auch 2020 bei ihren Herausforderungen im Informationsmanagement zu unterstützen”, erklärt Morad Rhlid, Geschäftsführer SER Solutions International GmbH.

Gerade in der aktuellen Zeit zeigt sich mehr denn je, wie wichtig Lösungen für Dokumentenmanagement, Kollaboration und übergreifende digitale Geschäftsprozesse sind, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherstellen zu können. Nur wenn der Zugriff auf relevante Informationen und Prozesse jederzeit und ortsunabhängig möglich ist, können Unternehmen zuverlässig arbeiten und ihren Kunden den gewohnten Service anbieten. SER bietet dafür mit Doxis4 verschiedenste Lösungen auf einer einheitlichen Plattform an, mit der Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihr Informations- und Prozessmanagement unternehmensweit abzudecken.

* Weitere Details zum Status Quo der polnischen IT-Landschaft finden Sie hier (Login: https://www.idg.pl/kiosk/top200excel-2020,p,2958.html , Zahlung erforderlich für alle Details)

