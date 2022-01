Phänomenaler Jahresabschluss für Investui

Mit einer großartigen Nettorendite von 17,5 Prozent konnte der innovative Investmentservice Investui auch im vergangenen Jahr 2021 beweisen, dass sich der konsequente Einsatz von Markteffekten auszahlt. Zu diesem Spitzenergebnis trugen alle vier verwendeten Strategien gleichermaßen mit jeweils mehr als 50 Prozent profitablen Trades bei.

Das neue Jahr beginnt für deutsche Sparer mit einer Hiobsbotschaft, denn die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zwar beginnen sich auch bei der Europäischen Zentralbank langsam die Zweifel daran zu mehren, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt, doch ein Umdenken bei der Geldpolitik scheint zumindest für deutsche Sparer noch in weiter Ferne. In diesem Spannungsfeld aus Geldentwertung und Nullzinspolitik bleibt Anlegern kaum eine Wahl, als sich selbst um ihr Geld zu kümmern – auch wenn viele aus Unwissenheit oder Zeitmangel davor zurückschrecken. Eine zeitsparende und einfache Lösung bietet der innovative Investmentservice Investui, der auch im gerade vergangenen Jahr 2021 beweisen konnte, dass lukrative Geldanlage nicht kompliziert sein muss.

Mit einer Nettorendite von 17,5 Prozent nach allen Kosten konnten sich die Investui-Kunden, die ein verwaltetes Konto mit moderatem Risiko gewählt haben, über ein Spitzenergebnis freuen. Die Gewinne wurden schrittweise im Laufe des Jahres erzielt, was die Robustheit des Investui-Systems beweist. Für Iris Heinen, Produktmanagerin von Investui, ist dabei besonders erfreulich, dass alle vier verwendeten Strategien 2021 einen Gewinn erzielen konnten. “Bei Investui setzen wir auf vier Strategien aus unterschiedlichen Anlageklassen, die alle auf Markteffekten basieren. Dabei handelt es sich um sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. 2021 haben wir mit allen vier Strategien mehr als 50 Prozent gewinnbringende Trades realisieren können, wobei der Turnaround Tuesday der erfolgreichste Markteffekt war. Über die letzten zwei Jahre liegen wir nun bei einer durchschnittlichen jährlichen Nettorendite von 25,3 Prozent. Das beweist einmal mehr, dass unser Ansatz robust ist und funktioniert.”

Wer mehr über Investui, die vier Trading-Strategien und Markteffekte wissen will, hat dazu am 10. Februar 2022 Gelegenheit. Zwischen 16:30 und 17:30 Uhr bietet der Investmentservice eine kostenlose Einführung unter dem Titel “Besser Investieren mit Markteffekten” an. Die Anmeldung ist unter https://register.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 jederzeit möglich. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ zur Verfügung.

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als “Versicherung” gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer denkbar einfach: Per E-Mail erhalten sie klare Alarme, ähnlich wie bei einem Signaldienst. Doch Investui kann noch mehr. Mit nur einem Klick in der E-Mail können die Alarme in ein echtes Investment konvertiert werden. Dabei haben die Kunden die Wahl, ein verwaltetes Konto zu nutzen oder selbst aktiv zu werden.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

