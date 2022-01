Aagon präsentiert: Client Management auf höchstem Niveau

Brandneu und optimal ergänzt: ACMP 6.2

Soest, 18. Januar 2022. Jede Menge praktische Features, die das Leben der IT-Administratoren vereinfachen, bietet die neue Version der Client-Management-Lösung ACMP 6.2 aus dem Softwarehaus Aagon. Angefangen beim erweiterten Windows Update Management, über das neue Gateway bis hin zum optimierten Client Command Center – bei sämtlichen Neuerungen bindet Aagon die Anregungen und Wünsche der Kunden vollständig ein. Das Ergebnis ist ein Client Management der Extraklasse.

Das optimale Management der Windows Updates gehört bei den IT-Verantwortlichen nach wie vor zu den größten Herausforderungen. Aus diesem Grund schenken die Aagon-Entwickler diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit: Ab sofort lassen sich über das Windows Update Management von ACMP auch Updates für Microsoft 365, Office 2019 und 2021 verteilen. Einer der großen Vorteile dieses Features: Updates und Treiber belegen jetzt deutlich weniger Speicherplatz als zuvor, da ACMP die Daten normalisiert. Optimiert wurde in diesem Zuge auch der First Steps Wizard, über den sich Parameter wie die Sprachversion oder Intervalle zum Bereinigen von Updates festlegen lassen.

Die zweite wesentliche Neuerung ist das ACMP Gateway. Das Gateway sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem ACMP Agent und dem ACMP Server und überprüft, ob sich der Agent (wie PC, Laptop oder Server) mit einem gültigen Zertifikat anmeldet. Diese Funktion sorgt für optimale Sicherheit unter anderem bei der Anbindung von Homeoffice-Clients an den ACMP Server. So lässt sich unter anderem über das Gateway im Handumdrehen das Zertifikat eines Laptops sperren, der verloren ging oder entwendet wurde. Ein unerwünschter Zugriff auf sicherheitsrelevante Daten ist damit ausgeschlossen.

Weiterhin wurde ACMP 6.2 um eine neue Solution erweitert – ACMP Core. Dieses Tool fasst die wesentlichen Komponenten der Client-Management-Lösung zusammen. Dazu gehören: ACMP Inventory, ACMP Gateway, ACMP Kiosk, die Report Engine sowie das Vertrags- und Dokumentenmanagement.

Weitere wichtige Neuerungen im Überblick:

– Client Command Center: Windows 11 und Server 2022 wurden in die Kompatibilitätsliste der Command-Bausteine aufgenommen. Zudem lassen sich im Client Command Center nun Client Commands auswählen und die dazugehörigen Jobs anzeigen. Neu ist ferner: Job-Monitor und Managed-Software-Pakete werden direkt im entsprechenden Filter geöffnet.

– ACMP Inventory: Status und allgemeine Informationen des TPM(Trusted Platform)-Moduls werden nun ausgelesen und stehen als Display Fields und Client-Details zur Verfügung. Dieses Feature ist besonders relevant im Einsatz mit Windows 11.

– Managed Software: Ein neues Client-Detail-Plugin zeigt übersichtlich an, welche Software-Versionen installiert und ob diese aktuell sowie freigegeben sind.

– Container: Ab sofort zeigt ACMP den Fortschritt der Neuberechnung der Container und eventuelle Fehler in einer Statuszeile an.

– Job Monitor: Der Monitor stellt nun alle Jobs und deren Ausführungsstatus dar, die zu einem bestimmten Element gehören.

Weitere Informationen zur aktuellen, ab sofort verfügbaren Version liefert diese Feature Tour.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit fast 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation ganz einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren, und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP-Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

