Plastisch-Ästhetische Chirurgie: Brustvergrößerung als individuelle Entscheidung

Die Entscheidung, sich einer Brustvergrößerung zu unterziehen, ist eine sehr individuelle und persönliche Angelegenheit. Frauen, die sich dafür entscheiden, haben unterschiedliche Gründe und Wünsche, die von ihrer Körperbalance bis hin zu den Auswirkungen der Schwangerschaft und Stillzeit auf ihre Brust reichen.

Die Plastisch-Ästhetische Chirurgie bietet hier eine Vielzahl an Angeboten und Techniken, die es ermöglichen, die individuelle äußere Erscheinung an das gefühlte Alter anzupassen und kleine, als solche empfundene „Schönheitsmakel“ zu beseitigen. Eine der weltweit am häufigsten nachgefragten Operationen ist die Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten.

Bei der Planung einer jeden Brustoperation spielen viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die anatomische Ausgangslage, die Breite des Brustkorbs und die Beschaffenheit von Haut, Brustdrüsen- und Bindegewebe. Eine eingehende Analyse dieser Faktoren ist daher unerlässlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Auswahl, Form und Lage des Implantats sind weitere Gesichtspunkte, die individuell bestimmt und gemeinsam erarbeitet werden müssen.

Um den Patientinnen ein möglichst realistisches Bild davon zu geben, wie sich die geplante Veränderung der Brust am eigenen Körper auswirken wird, bieten wir bei der Beratung zur Brustvergrößerung ein spezielles Simulations-Set an. Dies ermöglicht es den Frauen, vor dem Eingriff zu sehen, wie ihre Brust nach der Operation aussehen wird.

Es ist uns ein Anliegen, unsere Patientinnen bei jeder Entscheidung im Rahmen der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie individuell und umfassend zu beraten und zu betreuen. Dabei stehen für uns Erfahrung, Vertrauen, Reputation und Authentizität im Boutique-Setting an erster Stelle.

Online-Dating, soziale Medien, Video-Calls – wir leben in einem Zeitalter der Umbrüche, in welchem Kategorien wie Alter, Orientierung und Lebenswelt nicht mehr statisch sind. Infolge der zunehmenden Diskrepanz zwischen unserem biologischen Alter einerseits und unserem emotionalen, gefühlten Alter andererseits streben wir nach Mitgestaltung und Mitbestimmung unseres äußeren Erscheinungsbildes, insbesondere hinsichtlich sichtbarer, mit unserer biologischer Alterung einhergehender Veränderungen.

