Playtastic Ferngesteuerter XL-Dinosaurier mit Soundeffekten

Perfekter Spielspaß für alle Dino-Liebhaber

– Vielseitiger Spielgefährte: kann vorwärts und rückwärts laufen

– Tolle Licht- und Soundeffekte

– Einfache Steuerung per Fernbedienung

– Leistungsstarker Akku für bis zu 60 Minuten Laufzeit

Zurück in die Kreidezeit: Der ferngesteuerte Spielzeug-Dinosaurier von Playtastic läuft, leuchtet und macht coole Soundeffekte – und das Kind übernimmt die Kontrolle! Dank Fernbedienung in Fossilien-Form ist der Saurier kinderleicht zu steuern. Dem widersteht selbst Papa nicht!

Effekte wie aus Hollywood-Blockbustern: Man hört realistische Brüll-Geräusche bei jeder Bewegung des Dinos. Dazu leuchtet das Maul. Mit bis zu 60 Minuten Akku-Laufzeit sorgt der Saurier für etliche Stunden Spielspaß im Kinderzimmer. Kinderträume werden wahr!

Zusammen mit Freunden spannende Wettrennen laufen: Die 2,4-GHz-Funktechnologie macht das störungsfreie Spielen mit mehreren Dinos gleichzeitig möglich. Man kann beispielsweise zwei Saurier und mehr in spannenden Wettrennen gegeneinander antreten lassen.

– Vielseitiger Spielgefährte: kann vorwärts und rückwärts laufen

– Tolle Licht- und Soundeffekte: leuchtet aus dem Maul und macht Brüll-Geräusche

– Viel Liebe zum Detail: realistische Schuppen-Textur

– Rutschfeste Gummi-Pads an den Füßen sorgen für stabilen Stand

– Volle Kontrolle per Funk-Fernbedienung mit bis zu 40 Metern Reichweite

– Ein/Aus-Taste am Saurier-Rumpf

– 2,4-GHz-Funk: Spielen mit mehreren Dinosauriern störungsfrei möglich

– 5-Kanal-Fernbedienung vorwärts und rückwärts laufen (je geradeaus, links, rechts) sowie automatisch laufen

– Stromversorgung Dinosaurier: integrierter Lithium-Ion-Akku mit 1.200 mAh, bis zu 60 Minuten Laufzeit, lädt per USB, Ladezeit: 60 Minuten (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien AA (bitte dazu bestellen)

– Maße: 45 x 21,2 x 20 cm, Gewicht: 522 g

– Ferngesteuerter Dinosaurier inklusive Funk-Fernbedienung, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394963

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7127-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7127-4400.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/iWGccZCF5MLiHtP

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.