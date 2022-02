Neues Terminal für Startups und Unternehmen im Wachstum

Zuverlässige Zeiterfassung auch für kleinere Unternehmen

Jeder fängt mal klein an – eine Weisheit, die auch für Unternehmen gilt. Eine gute Zeiterfassung ist trotzdem von Anfang an notwendig. Nicht nur auf Grund des EuGH Urteils zur Arbeitszeiterfassung vom 14. Mai 2019, das Arbeitgeber zur lückenlosen Erfassung der Arbeitszeiten aller Mitarbeiter verpflichtet. Auch das hohe Gut jedes Betriebs – der Arbeitnehmer – wünscht sich Transparenz und Zuverlässigkeit bei der eigenen Arbeitszeit. Mit dem neuen Terminal ist der Einstieg kostengünstig möglich.

“Unsere Terminals können viel, aber nicht für jedes Unternehmen ist jede Buchungsmöglichkeit existentiell. Und wer neu gestartet hat, für den ist eine kostengünstige Alternative oft wichtiger”, meint Geschäftsführer Wolfgang Volz. Daher wurde das Terminal MFT 4003 entwickelt. “Es bietet die vier vorkonfigurierten Standardtasten Kommen, Gehen, Infoabfrage und Dienstgang und einen Speicher für 40 Mitarbeiter und 2.000 Buchungen.” Alles weitere wie das 7 Zoll Touch-Farbdisplay, eine Echtzeituhr mit Lithiumbatterie, die Möglichkeit der Einbindung des Firmenlogos und alle notwendigen Anschlüsse sowie die Wandmontage sind identisch wie bei den höherwertigen Terminals.

Neues Terminal ist ideale Ergänzung zur AVERO® Small Business Edition

Auch in der Langlebigkeit unterscheidet sich das neue Terminal nicht. Es wird in Deutschland produziert sowie direkt in Neu-Ulm montiert und konfiguriert. Mit seinem für kleinere Unternehmen optimierten Umfang ergänzt das MFT4003 optimal die Small Business Edition. Diese Version der AVERO® Zeiterfassung bietet für bis zu 40 Mitarbeiter eine ausgereifte Erfassung aller An- und Abwesenheitszeiten. Es können individuelle Zeitmodelle verwaltet werden und Zeitkorrekturen manuell nachgetragen werden. Ebenso können 10 verschiedene Auswertungen über den leistungsfähigen Listengenerator gezogen werden und das integrierte Dashboard kann eine Vielzahl von grafischen Auswertungen zur Zeitwirtschaft darstellen.

Die Zeiterfassung und das Terminal wachsen mit

Die Small Business Edition kann jederzeit auf die AVERO® Professionell Edition upgedatet werden. Auch die Terminals können aufgerüstet werden, wenn der Speicher für 40 Mitarbeiter nicht mehr ausreicht oder weitere Tastenbelegungen erwünscht sind. So ist die Entscheidung, mit einer reduzierten Ausführung mit der Zeiterfassung zu beginnen, auch langfristig eine gute Entscheidung.

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

