Poolüberdachung Swimmingpool – Badesaison verlängern

(Mynewsdesk) Dieses Jahr verbringen viele den Sommerurlaub daheim und darum liegt das Thema Swimmingpool gerade voll im Trend. Unsere Empfehlung: Wer sich für einen Pool entscheidet, der ist auch mit einer Poolüberdachung oder Poolabdeckung gut beraten. Diese sorgt für mehr Sicherheit, Sauberkeit und eine höhere Wassertemperatur.

Da sich das Wasser unter der Abdeckung/Überdachung aufheizt, haben Sie bereits im Frühjahr und im Herbst eine höhere Badetemperatur. Das ist besonders relevant, wenn Sie keine Poolheizung haben – doch auch bei einem beheizten Pool können Sie damit natürlich deutlich Energie sparen.

Poolabdeckung oder Poolüberdachung?Die Möglichkeit können sowohl Leute nutzen die einen neuen Pool bauen, als auch solche die bereits einen Swimmingpool im Garten haben und von den Vorteilen profitieren möchten. Das gilt für Pools aller Hersteller und nicht nur für Besitzer des Marktführers Desjoyaux.

Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen einer Poolabdeckung und einer Poolüberdachung?

Letztlich gibt es in der Funktion viele Überschneidungen. Sowohl die manuelle oder elektrische Poolabdeckung, als auch die Poolüberdachung sorgen für mehr Sauberkeit und auch eine höhere Wassertemperatur. Denn der Eintrag an Verschmutzung wird deutlich reduziert und unter der Abdeckung/Überdachung entsteht eine Art Treibhauseffekt.

Die Poolüberdachung bietet durch die stabile Ausführung noch mehr Schutz und auch Sicherheit. Dazu kommt etwas Wesentliches: Die Poolüberdachung gibt es in verschiedenen Höhen und unter allen Ausführungen kann man schwimmen.

Unsere Poolüberdachungen funktionieren ohne Schienen und das ist ein wichtiger Punkt. Modelle mit Schienen stellen nicht nur eine Verletzungsgefahr dar. Sie müssen auch permanent mit Problemen rechnen, wenn die Schienenführung nicht akribisch sauber gehalten wird – tun Sie sich das nicht an.

Mehr zum Thema Poolüberdachung: https://www.desjoyaux.de/poolueberdachung

Mehr zum Thema Poolabdeckung: https://www.desjoyaux.de/poolabdeckung

Poolroboter – die fleißige Pool ReinigungskraftViele kaufen Ihren Poolroboter im Onlineshop. Dort mag man ein paar Euro sparen, doch wir empfehlen Ihnen hier Qualität aus dem Fachhandel. Unsere Poolroboter überzeugen bei der Reinigung von Wand und Boden des Schwimmbeckens.

Ein hochwertiger Poolroboter ist eine einmalige Investition die sich wirklich lohnt. Der Preisunterschied ist überschaubar – besuchen Sie eine Desjoyaux Pool-Boutique in Ihrer Region!

Mehr zum Thema Poolroboter: https://www.desjoyaux.de/roboter-poolreinigung

Desjoyaux bietet weltweit hochwertige Swimmingpools in allen Größen und Formen. Das Familienunternehmen blickt als Marktführer auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich Poolbau zurück. Ob Gartenpool oder Pool im Haus – wir bieten alles aus einer Hand. Eine Besonderheit: Unsere patentierten Poolfilter funktionieren ohne unterirdische Rohrleitungen – für Ihren Swimmingpool ist also kein Anschluss an die Kanalisation erforderlich.

