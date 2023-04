Pop Rock Ballade von Gliffo besticht als Ohrwurm Love Song

Der Newcomer und mehrfache Musikpreisträger aus München hat mit der Ballade „Spirit Of My Heart“ eine wunderschöne Liebeserklärung veröffentlicht

Vor wenigen Monaten erst erhielt der bayerische Newcomer Gliffo seinen zweiten internationalen Music Award, vergeben von einer hochkarätig besetzten Jury in der Musikgrößen wie Lenny Kravitz, Alicia Keys, Steven Tyler von Aerosmith und andere Musik-Stars ihre Ohren den Songs von unbekannten Künstlern widmen, sodass die überzeugendsten neuen Songs jeweils mit einem Award ausgezeichnet werden.

So eine Auszeichnung an sich ist schon eine hohe Ehre, zumal wenn sie einem weitgehend unbekannten Newcomer zuteilwird und spornt diesen natürlich weiter an. Und so verwundert es wenig, dass Gliffo schon kurze Zeit später musikalisch nachlegt und einen neuen Song veröffentlicht.

„Spirit Of My Heart“ nennt sich die äußerst eingängige Rock/Pop Ballade, die Anleihen an die 70er und 80er Jahre mit einem modernen „fetten“ Sound verbindet. Ermöglicht wird der Gliffo-Sound durch ein sich steigerndes Zusammenschichten von immer mehr Musikinstrumenten & Samples, die Gliffos Produzent Jörg Sieghart als Multiinstrumentalist quasi im Alleingang eingespielt hat. Über dieses Musikbett legen sich dann die sonore Lead-Stimme von Gliffo, sowie zahlreiche Chorstimmen des Produzenten und der Berliner Sängerin Selin Akbaba. Sie gehört mittlerweile ebenfalls fest zum Gliffo-Team und ihre fabelhafte, samtige Stimme sorgt für einen reizvollen Kontrast beim Gesangsklangbild. Dass Song und Produktion insgesamt dadurch bereichert werden, belegen nicht zuletzt die zahlreichen Musikpreise für Gliffo, der auch als mehrfacher Preisträger beim Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet wurde.

Der Sänger geht musikalisch einen ganz eigenen Weg, abseits vom angesagtesten Mainstream, aber immer sehr eingängig und mit dem ihm eigenem, wiedererkennbaren Charakter. Er ist nicht der Typ Sänger, der virtuose Gesangsschnörkel zelebriert, sondern vielmehr ein Visionär, der sich auf eine einfache, aber sehr gute Melodie verlässt. Als Künstler weiß er, was er möchte und was nicht. Und seine Stimme hat „Sound“. Gemeint ist der sonore Stimmklang, der häufig in harmonischem Satzgesang eingebettet ist und mit der gitarrenlastigen Instrumentierung zum unverwechselbaren Gliffo-Gesamt-Sound beiträgt.

Und das ist sicherlich ein Markenzeichen des vielseitigen Künstlers. Egal ob er Reggae mit Rock kombiniert oder Rock mit Pop oder Dance – stets tragen echte Musikinstrumente und das Zusammenspiel von Gliffos Stimme und den Chorstimmen zur Wiedererkennbarkeit bei.

Auch bei der Ballade „Spirit Of My Heart“ wird dieser Markenkern musikalisch nach außen getragen. Mit viel Gitarren-Licks verziert startet die erste Strophe, in die bereits die ersten Chorsätze eingeflochten wurden. Über eine instrumentale Bridge mit einer schönen Gitarrenmelodie geht der Song über in den ohrwurmartigen Refrain, der direkt zum Mitsingen einlädt und mit schönen Akustikgitarren Fill Ins verziert ist. Der Song baut sich weiter auf, um beim Schluss-Refrain von pompösen Orchester-Klängen unterstützt zu werden, die dem Song einen hymnenartigen Charakter verleihen.

Fazit: Einfach eine richtig schöne Liebes-Ballade im Pop/Rock Gewand! Wer mehr über den Newcomer erfahren möchte, sollte sich die Zeit nehmen, um unter nachstehenden Links die Künstler-Homepage, das Facebook- oder Spotify-Profil aufzurufen und mal in den neuen Gliffo Song hineinzuhören.

Künstler Homepage:

https://www.gliffo.net

„Spirit Of Your Heart“ on Spotify“:

https://open.spotify.com/track/0nWLrleZmOA4OZ62ceDC2B

„Spirit Of Your Heart“ on Apple Music“:

https://music.apple.com/de/album/spirit-of-my-heart-single/1674240766

Gliffo Rezensionen & Features:

https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/cds-naturger%C3%A4usche-k%C3%BCnstler-cds/gliffo/

Gliffo auf Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Gliffo-394510747763754/

