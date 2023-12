Porsche Design und AGON by AOC präsentieren den Curved Gaming Monitor PD49

Wo Sportwagen-Ästhetik auf Gaming-Innovation trifft

Stuttgart/Amsterdam, 12. Dezember 2023 – Porsche Design arbeitet ein weiteres Mal mit AGON by AOC, einer der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore und IT-Zubehör (1), zusammen und präsentiert den Porsche Design | AOC AGON PRO PD49 Curved Gaming Monitor – die Kombination aus preisgekröntem Design, technologischen Fähigkeiten und die perfekte Verbindung von Stil und Leistung. Ausgezeichnet mit dem „iF Design Award 2023“ und dem „Red Dot Award: Product Design 2023“ kann der PD49 durch sein hochmodernes 49-Zoll-QD-OLED-Display (124,46 cm) sowie sein Seitenverhältnis von 32:9 mit der absoluten Spitze des E-Sports mithalten: 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 0,03 ms GtG-Reaktionszeit.

Neue Maßstäbe mit brillanter Grafik und extra dünnes Display

Der PD49 deckt mit seinem ca. 5 mm extrem dünnen QD-OLED-Display von 49 Zoll und einer Wölbung von 1800R das gesamte Sichtfeld des Nutzers ab. Seine beeindruckende Doppel-QHD-Auflösung von 5120×1440 Pixeln definiert das visuelle Erlebnis völlig neu. Durch die maximale Helligkeit von 1000 Nits und dem zertifizierten VESA DisplayHDR 400 True Black liefert er eine tolle Grafik, die dank der 10-bit-Farbtiefe mit 1,07 Mrd. Farben ganze 99 % des Farbraums DCI-P3 abdeckt. Mit seiner außergewöhnlichen HDR-Wiedergabe liefert der PD49 perfekte Einblicke in die großartigen Welten von story-basierten Spielen. Seine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine hohe Reaktionszeit von 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG) machen ihn auch zum Partner für E-Sports und Ghosting gehört der Vergangenheit an. Dank der Funktion Adaptive-Sync für eine variable Bildwiederholrate läuft jede Spielsequenz ohne Unterbrechungen immersiv weiter.

Funktionales Design trifft auf hochmoderne Technologie

Das Design des PD49 spiegelt die feinen Details wider, durch die sich die Sportwagen von Porsche auszeichnen. Der Monitor ruht auf einem Standfuß aus sandgestrahltem Aluminium, das an das Lenkrad und die Speichen eines Sportwagens erinnert, und bekommt so einen Hauch von Erhabenheit. Die Rückseite des Monitors ist an das Kühlergrilldesign des Porsche 911 angelehnt. Vom einzigartigen On-Screen-Display bis zum selbstbewussten Start-Logo zeugt jedes noch so kleine Detail von höchster Eleganz. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite werden die Logos durch dynamische, individuell einstellbare FX-Elemente mit RGB-Licht in Szene gesetzt.

Immer vernetzt

Neben seinen visuellen Qualitäten überzeugt der PD49 auch durch seine umfassende Konnektivität. Mit HDMI 2.1 und DP 1.4 lassen sich selbst modernste Geräte anschließen. Der eingebaute USB-Hub, ergänzt durch vier USB 3.2-Ports und einen RJ-45-Anschluss, sorgt für nahtlose Vernetzung. Besonders hervorzuheben ist der USB-C-Port mit seinen üppigen 90 W Leistung, der Geräte auflädt, während der Nutzer ganz in seiner Spielwelt versinkt. Mit dem integrierten KVM-Switch können Benutzer zwei Computer gleichzeitig anschließen und den doppelten QHD-Bildschirm für Multitasking-Liebhaber partitionieren.

Gaming neu gedacht

Für ein optimales Spielerlebnis sorgen Features wie der Frame Counter, eine individuelle Crosshair-Ebene (Dial Point) und eine niedrigere Input-Latenz, sodass der Nutzer seinen Gegnern immer einen Schritt voraus ist. Die eingebauten Stereolautsprecher sorgen mit ihren 2×8 W dafür, dass das Audioerlebnis genauso eindringlich ist wie die visuellen Eindrücke.

Der Porsche Design AGON PRO PD49 ist ab sofort für 2.190 EUR UVP bzw. 2.124 CHF (exkl. vRG und MWSt) in Porsche Design-Stores, im Fachhandel, online unter porsche-design.com sowie in ausgewählten Online-Shops, erhältlich.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q1

Über Porsche Design:

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Design-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und online unter www.porsche-design.com.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

