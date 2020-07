Portfolio der Energieallianz Bayern mit Windpark Wadern-Wenzelstein erweitert

Kaufvertrag zwischen ABO Wind und Energieallianz Bayern unterzeichnet

Wiesbaden/Hallbergmoos, 30.07.2020 Die Energieallianz Bayern hat am 27.07.2020 mit dem Kauf des Windpark Wadern-Wenzelstein im Saarland ihr Portfolio erweitern können. Projektentwicklung und Errichtung erfolgt durch die ABO Wind AG aus Wiesbaden.

Der nordöstlich von Wadern gelegene Windpark besteht aus drei Windkraftanlagen des Typs Nordex N131 auf einer Nabenhöhe von 164 m und mit einer Nennleistung von je 3,3 MW. Die Fundamente sind bereits fertiggestellt und die Inbetriebnahme ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Ulrich Geis, Geschäftsführer der Energieallianz Bayern sagt: “Der Windpark Wadern-Wenzelstein ist für die Energieallianz Bayern ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Umbau der Energieversorgung in kommunaler Hand. Wir möchten allen Beteiligten ein großes Lob und unseren Dank für den Einsatz im Projekt aussprechen. Mit dem neuen Windpark leisten wir einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz.”

Und Andreas Höllinger, Vorstandsvorsitzender der ABO Wind AG: “Mit der Energieallianz Bayern, die von uns bereits einen im Januar 2020 im hessischen Adorf in Betrieb genommenen Windpark erworben hat, arbeiten wir nun zum zweiten Mal sehr gut zusammen”.

Die Energieallianz Bayern betreibt nunmehr 6 Windparks mit einer Gesamtleistung von 72 MW. Technisches Asset Management und kaufmännische Betriebsführung für den Windpark Wadern-Wenzelstein führt die Energieallianz Bayern selbst durch.

Die Energieallianz Bayern mit Sitz in Hallbergmoos ist ein Zusammenschluss von 37 meist kommunalen Versorgungsunternehmen aus Bayern und in Bürogemeinschaft mit der KOS Energie GmbH. Die Gesellschaft hat das Ziel, gemeinsame Projekte zur regenerativen Stromerzeugung zu realisieren und damit einen messbaren Beitrag gegen den Klimawandel und für den Umbau der Energieversorgung zu leisten

www.energieallianz-bayern.de

Kontakt

Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG

Birgit Schulz

Ludwigstr. 47

85399 Hallbergmoos

0811-88991600

birgit.schulz@energieallianz-bayern.de

http://www.energieallianz-bayern.de

Bildquelle: @abo-wind.com