PORTUGROW startet seine Crowdfunding Kampagne, die darauf abzielt, dieOperationen im medizinischen Sektor in der EU zu finanzieren.

Die Kampagne ist eine innovative und progressive “Crowdinvesting”-Strategie, die darauf abzielt, das Internet zu nutzen und viele kleine Investoren anzuziehen, die sich am Verkauf von medizinischen Blüten beteiligen. Portugrow hat eine massgeschneiderte Online-Plattform entwickelt, auf der Investoren ihre Investitionen während der gesamten Dauer des Investitionsvertrags verfolgen und verwalten können. Portugrow hat die Tür für den Durchschnittsbürger geöffnet, sich am Anbau von medizinischen Heilpflanzen zu beteiligen. Für Portugrow Investoren wird ein attraktiver Vergütungsplan angeboten. Ihnen wird nach jeder Ernte und dem anschließenden Verkauf, wenn sie sich beteiligen, eine hohe Rendite gewährt. Portugrow bietet auch ein Partnerprogramm an, um die Investitionskampagne zu fördern. Partner werben für die Kampagne und schaffen ein Team und eine Begeisterung für die Kampagne. Wenn ein Teammitglied investiert, erhält der Affiliate Provisionen auf jede von seinen Teammitgliedern getätigte Investition. Durch einen großzügigen Vergütungsplan und ein zusätzliches Affiliate-Programm steht jetzt ein einzigartiges Investitionsprogramm zur Verfügung. Portugrow freut sich darauf, mit der breiten Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten, um Qualitätsmedizin auf den EU-Markt zu bringen.

Wir sind ein Unternehmen, das sich dem Anbau qualitativ hochwertiger Heilpflanzen für die medizinischen Gemeinschaften in der EU widmet. Wir befinden uns im schönen Portugal, wo die Bedingungen für den Anbau perfekt sind. Unsere Genetik und Methoden erlauben es uns, den höchstmöglichen Standard aufrechtzuerhalten. Unsere Pflanzen werden mit Sorgfalt und Bewunderung behandelt, was sich im erzeugten Endprodukt widerspiegelt.

Firmenkontakt

Portugrow OÜ

David Ferreira

Keemia 4

10616 Tallinn

+33782508219

support@portugrow.com

https://portugrow.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.