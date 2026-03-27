Präzise Anleitung zur Vereinsgründung in Österreich

Vereinsrechtskanzlei Schmelz Rechtsanwälte veröffentlicht Tipps zur erfolgreichen Vereinsgründung

Wien, 27.3.2026 – Mit einem neuen, praxisorientierten Leitfaden unterstützt Rechtampunkt Gründer, Initiativen und Organisationen bei der rechtssicheren Gründung eines Vereins in Österreich. Der Beitrag „Verein gründen in Österreich: Schritt-für-Schritt-Anleitung“ bietet einen strukturierten Überblick über alle wesentlichen rechtlichen und organisatorischen Anforderungen – von der Idee bis zur erfolgreichen Eintragung.

Klarer Leitfaden für eine der beliebtesten Rechtsformen Österreichs

Der Verein zählt zu den flexibelsten und kostengünstigsten Organisationsformen in Österreich und ermöglicht die Verfolgung ideeller Zwecke ohne Mindestkapital. Bereits zwei Personen können einen Verein gründen, wodurch diese Rechtsform insbesondere für soziale, kulturelle und unternehmerische Initiativen attraktiv ist. Aufgrund des in Österreich liberalen Vereinsrechts und der vergleichsweise simplen Gründungsmöglichkeiten erfreut sich der österreichische Verein auch internationaler Beliebtheit. Oftmals nutzen auch andere EU-Bürger als Österreicher, oftmals unsere deutschen Nachbarn, österreichische Vereine, um ihrer Tätigkeit auf Basis der europäischen Grundfreiheiten nachgehen zu können.

Vor diesem Hintergrund stellt der neue Blogbeitrag der auf Vereinsrecht spezialisierten Kanzlei Schmelz Rechtsanwälte eine fundierte Anleitung bereit, die sowohl rechtliche Grundlagen als auch praktische Umsetzungsschritte verständlich erklärt. Die Anleitung führt Leser systematisch durch den gesamten Gründungsprozess, der gesetzlich in zwei zentrale Phasen unterteilt ist: Die Errichtung des Vereins durch die Vereinbarung von Statuten einerseits und die Entstehung des Vereins durch Anzeige bei der Behörde und deren Prüfung andererseits.

Der Beitrag erklärt unter anderem:

– welche Inhalte zwingend in Vereinsstatuten enthalten sein müssen

– wie die Anzeige der Vereinserrichtung an die Vereinsbehörde korrekt erfolgt

– welche Fristen bei der Vereinsbehörde zu beachten sind

– welche typischen Fehler Gründer vermeiden sollten

Vereinrechtsexperte RA Mag. Dorian Schmelz dazu: „Wir möchten gerade kleinen Vereinen den Einstieg in das Vereinsleben erleichtern. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung soll einen Beitrag dazu leisten.“

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Währinger Straße 16

1090 Wien

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423



https://rechtampunkt.at

Bildquelle: @pexels