Introvision Coaching Ausbildung startet am 29. April

Die dehner academy startet am 29. April 2026 die nächste Introvision Coaching Ausbildung in Konstanz.

Am 29. April 2026 startet in Konstanz die nächste Introvision Coaching Ausbildung der dehner academy. Das berufsbegleitende Format richtet sich an Coaches und Therapeutinnen, die ihre Arbeit um eine Methode erweitern möchten, die Menschen in belastenden Situationen schneller in ihre Selbstregulation zurückführen kann.

„Im Business Coaching zeigt sich für mich immer wieder, wie schnell Introvision Menschen in einen Zustand größerer Selbstregulation bringen kann. Genau das ist für viele Klientinnen und Klienten ein Wendepunkt. Sie gewinnen innere Ruhe, Klarheit und wieder Zugang zu ihren Handlungsmöglichkeiten. Die erstaunlich schnelle Wirksamkeit der Methodik macht die Ausbildung für Business Coaches besonders wertvoll“, sagt Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy.

Die Ausbildung umfasst drei Module à zwei Tage und ist kompakt aufgebaut. Nach dem Auftakt am 29. April 2026 folgen die weiteren Module am 2. Juli und 24. September 2026. Damit bietet die dehner academy ein Format, das sich gut in die berufliche Praxis integrieren lässt und zugleich ausreichend Raum für Vertiefung und Anwendung schafft.

Introvision basiert auf Erkenntnissen der Neurophysiologie und Neuropsychologie und richtet den Blick auf die Rolle der Amygdala bei stressbedingten Alarmreaktionen. Die dehner academy hat die ursprüngliche Introvision nach Prof. Dr. Angelika Wagner um Elemente der Transaktionsanalyse und Achtsamkeitstechniken aus dem MBSR-Kontext erweitert. Daraus entstand ein Coachingformat, das insbesondere dort ansetzt, wo Reflexion und Verhaltenstraining allein nicht ausreichen und tiefer liegende Muster weiter aktiv bleiben. Die Ausbildung befähigt Teilnehmende, genau mit diesen inneren Alarmen professionell zu arbeiten.

Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten liegt die Relevanz dieser Weiterbildung in ihrer unmittelbaren Praxistauglichkeit. Die Methode ist darauf ausgelegt, schnell einsetzbar zu sein und zugleich nachhaltige Veränderung zu ermöglichen. Die dehner academy beschreibt die Introvision als wirksam in wenigen Sitzungen, etwa bei Stress, Ängsten und Burn-out-Risiken. Gerade in einem Markt, in dem Klientinnen und Klienten nach wirksamen, fundierten und zugleich umsetzbaren Ansätzen suchen, gewinnt diese Spezialisierung an Bedeutung.

Weitere Informationen zur Introvision Coaching Ausbildung sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.dehner.academy/aus-weiterbildung/introvision-ausbildung

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

+49 7531 942008-0



https://www.dehner.academy

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