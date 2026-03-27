Die Motion-Blur-Reduction-Technologien von AGON by AOC

MBR, MBR Sync und MBR+

Amsterdam, 27. März 2026 – Ob MBR, MBR Sync oder MBR+ – ambitionierte Gamer kommen an Technologien zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe (Motion Blur Reduction, MBR) irgendwann nicht mehr vorbei. Denn Bildwiederholraten von mittlerweile über 500 Hz und der Wunsch nach immer schärferen Bewegungsdarstellungen im Wettkampf-Gaming machen den Stroboskop-Effekt der Hintergrundbeleuchtung für ambitionierte Spieler zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel. Doch wie funktionieren diese Technologien? Wann sollten sie eingesetzt werden? AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) , gibt Einblick in seine Lösungen und erläutert, wie sie im Vergleich zu anderen Angeboten auf dem Markt abschneiden.

AGON by AOC hat drei unterschiedliche Varianten entwickelt – MBR, MBR Sync und MBR+ -, die jeweils auf verschiedene Anwendungsfälle und Leistungsstufen zugeschnitten sind.

Wie entsteht Bewegungsunschärfe bei LCD-Monitoren?

„LCDs nutzen die sogenannte „Sample-and-Hold“-Technik, bei der jedes Bild so lange sichtbar bleibt, bis das nächste erscheint“, erklärt Faruk Bekdemir, Technical Product Specialist Gaming & B2C bei AGON by AOC. „Die Augen verfolgen ein sich bewegendes Objekt, doch die Pixel werden während der Bewegung weiterhin von hinten beleuchtet. Diese Diskrepanz nimmt das Gehirn als Bewegungsunschärfe wahr, auch wenn die Reaktionszeit des Bildschirms technisch gesehen sehr schnell ist.“

Die Lösung besteht darin, die Zeit zu verkürzen, in der jedes Einzelbild für das menschliche Auge sichtbar ist.

MBR: die Grundlage

Die Standard-MBR-Technologie von AGON by AOC ist eine globale Backlight-Strobing-Technologie. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich während des Pixelübergangs aus und blinkt dann kurz auf, um nur das vollständig gerenderte Bild auszuleuchten.

„Bei den meisten unserer Gaming-Monitore bietet MBR einen Schieberegler von 1 bis 20“, sagt Bekdemir. „Niedrigere Einstellungen sorgen für mehr Helligkeit; höhere dagegen für eine schärfere Bewegungsdarstellung, aber ein dunkleres Bild. Die meisten Nutzer finden den optimalen Wert zwischen 10 und 14.“

MBR erfordert eine feste Bildwiederholrate und kann nicht gleichzeitig mit VRR (FreeSync oder G-SYNC Compatible) betrieben werden. Es ist ideal für Gamer, die ihre Ziel-Bildrate konstant erreichen und maximale Bildschärfe wünschen.

MBR ist in der gesamten AOC GAMING G4-Serie verfügbar, darunter in Modellen wie dem 24G42E, dem 25G42E und dem 27G42E (Full HD, 180 Hz).

MBR Sync: Strobing trifft auf variable Bildwiederholrate

MBR Sync ist flexibler als MBR und verlangt keine Entscheidung zwischen ruckelfreiem VRR-Gameplay und Strobing ohne Bewegungsunschärfe.

„Mit MBR Sync synchronisieren wir den Backlight-Stroboskopeffekt mit der Ausgabe der variablen Bildwiederholrate“, erklärt Bekdemir. „Man profitiert von deren Vorteilen – kein Bildreißen, kein Ruckeln – und reduziert gleichzeitig die wahrgenommene Bewegungsunschärfe. Das ist eine praktische Lösung für Gamer, deren Bildraten während des Spiels schwanken.“

Die meisten AOC GAMING Monitore kommen mit MBR Sync, darunter die neuesten Modelle 24G4ZR und 27G4ZR mit 260 Hz (OC), die neuesten Mini-LED-Dual-Mode-Displays wie der U27G4XM (160 Hz bei 4K, 320 Hz bei FHD) oder andere Bildschirme mit hoher Bildwiederholrate im G4-Portfolio wie der 25G4SRE (300 Hz, Full HD), der Q25G4SR (300 Hz, QHD) und der 25G4KUR (400 Hz, Full HD).

„Bei den Serien AOC GAMING G4 und AGON PRO steigt die MBR-Leistung mit der Bildwiederholrate: Monitore mit 144 bis 220 Hz erreichen eine MPRT von 0,5 ms, während Modelle mit 240 Hz und mehr eine noch präzisere MPRT von 0,3 ms bieten“, fügt Bekdemir hinzu.

MBR+: die nächste Generation

MBR+ feierte sein Debüt mit den Modellen AGON PRO AG246FK6 und CS24A (beide 24,1 Zoll, FHD, 610 Hz) und stellt einen grundlegenden Fortschritt in der Stroboskop-Architektur dar.

„Bei herkömmlichen MBR-Systemen wird die gesamte Hintergrundbeleuchtung auf einmal getaktet. MBR+ nutzt ein Dual-Light-Bar-System mit 20 unabhängigen LED-Gruppen“, erläutert Bekdemir. „Jeder Bereich wird synchron zum Scanout des Panels getaktet – so wird ein präzises Timing über den gesamten Bildschirm hinweg gewährleistet, nicht nur in der Mitte. Das Ergebnis ist ein deutlich reduzierter Strobe-Crosstalk und eine bessere Gleichmäßigkeit von oben bis unten.“

Bei 610 Hz und aktiviertem MBR+ erreichen diese Monitore eine angegebene MPRT (Moving Picture Response Time) von 0,3 ms und nähern sich damit den theoretischen Grenzen der LCD-Technologie.

Wie schneidet MBR+ im Vergleich zu NVIDIA G-SYNC Pulsar ab?

AGON by AOC bietet unter anderem auch den AG276QSG2 an, einen 27″-Monitor mit 1440p-Auflösung und 360 Hz, der mit der G-SYNC Pulsar-Technologie von NVIDIA ausgestattet ist.

„Pulsar verfolgt einen ähnlichen regionalen Ansatz wie MBR+, verfügt jedoch zusätzlich über einen adaptiven Overdrive, der sich je nach Region und Bildwiederholrate anpasst“, erklärt Bekdemir. „Es handelt sich derzeit um die ausgereifteste VRR-plus-Strobing-Implementierung auf dem Markt. Für Gamer, die sowohl ein ruckelfreies Spielerlebnis als auch eine außergewöhnliche Bewegungsschärfe wünschen, ohne den Modus wechseln zu müssen, ist der AG276QSG2 mit Pulsar unsere erste Wahl.“

Welche Technologie sollten Gamer nutzen?

„Das hängt von der Konfiguration und den jeweiligen Prioritäten ab“, sagt Bekdemir. „Wenn der Gamer bei E-Sport-Titeln konstant hohe Bildraten erzielt und eine gestochen scharfe Bildqualität wünscht, liefern MBR oder MBR+ bei einer festen Bildwiederholrate hervorragende Ergebnisse. Wenn die Bildrate schwankt und trotzdem kein Ruckeln auftreten soll, bietet MBR Sync die Vorteile von Strobing, während Adaptive Sync aktiv bleibt. Und für diejenigen, die das Beste aus beiden Welten wollen, stellt Pulsar im AG276QSG2 den aktuellen Stand der Technik dar.“

Verfügbarkeit

Monitore mit diesen Technologien sind von AGON by AOC ab sofort bei autorisierten Händlern erhältlich:

– AGON PRO AG246FK6 (24,1″ 610 Hz, MBR+) – 809,00 EUR (UVP) bzw. 799,00 CHF (UVP; exkl. Mwst. + vRG)

– AGON PRO CS24A (24,1″ 610 Hz, MBR+, Counter-Strike 2 Edition) – 809,00 EUR (UVP) bzw. 679,00 CHF (UVP; exkl. Mwst. + vRG)

– AGON PRO AG276QSG2 (27″ 1440p 360 Hz, G-Sync Pulsar) – 809,00 EUR (UVP) bzw. 679,00 CHF (UVP; exkl. Mwst. + vRG)

– AOC GAMING G4-Serie (MBR und MBR Sync) – Beginnend bei 109,00 EUR (UVP) für den 24G4HRE bzw. 89,00 CHF für den 24G42E (UVP; exkl. Mwst. + vRG)

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2025

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

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