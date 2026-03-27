Snowboard Snow League Saisonfinale 2025-26 in LAAX, SUI

Sara Shimizu und Ryusei Yamada gewinnen Event Vier unter Flutlicht in der legendären Halfpipe von LAAX; Yuto Totsuka und Sena Tomita sind die ersten Snow League World Champions Snowboard

Nach einer intensiven ersten Saison der Snow League wurden beim Saisonfinale in LAAX (SUI) die ersten Snow League Weltmeistertitel im Snowboard offiziell an Olympiasieger Yuto Totsuka (JPN) und Sena Tomita (JPN) vergeben. Beide führten in allen vier Wettbewerben der ersten Saison die Gesamtwertung an.

Shaun White, dreifacher Olympiasieger und Gründer der Snow League, überreichte die von Tiffany & Co. entworfene Snow League World Championship-Trophäe. Er sagte: „Zu sehen, wie die Vision der Snow League Wirklichkeit geworden ist – und in der ersten Saison sogar unsere Erwartungen übertroffen hat – war unglaublich. Vom sportlichen Niveau über die Begeisterung der Fans bis hin zur Progression in beiden Sportarten hat alles überzeugt. Was wir im ersten Jahr aufgebaut haben, ist erst der Anfang, und ich freue mich sehr auf die zweite Saison.“

Aufgrund widriger Wetterbedingungen wurde der Contest vorzeitig beendet. Die Ergebnisse von Event Vier basieren daher auf der letzten vollständig abgeschlossenen Wettkampfrunde – dem Halbfinale der Frauen und dem Viertelfinale der Männer. Das Podium wurde anhand der höchsten Wertungen unter den Ridern ermittelt, die ihre Duelle gewonnen hatten.

Siegerin und Sieger von Event Drei in Aspen standen auch in LAAX erneut ganz oben auf dem Podium: Der Olympia-Dritte Ryusei Yamada (JPN) und die 16-jährige Sara Shimizu (JPN) setzten ihre Siegesserien fort.

Das Snowboard-Viertelfinale fand am Nachmittag bei sonnigem Wetter statt, wobei das Teilnehmerfeld bei Frauen und Männern auf jeweils acht Athletinnen und Athleten reduziert wurde, die anschliessend unter Flutlicht in der legendären Halfpipe von LAAX an den Start gingen.

Die Frauen absolvierten am Abend das komplette Halbfinale vor zahlreichem Publikum entlang der Halfpipe, bevor das Wetter zum Problem wurde. Das rein japanische Podium führte Sara Shimizu an, die mit dem höchsten Score der Runde den Sieg holte. Dahinter belegte die ebenfalls 16-jährige Rise Kudo (JPN) den zweiten Platz und verbesserte damit ihr Ergebnis aus China (Platz drei). Die fünfmalige Olympiateilnehmerin Xuetong Cai (CHN) sicherte sich ihren ersten Podiumsplatz in der Snow League.

Das Ergebnis der Männer wurde anhand der besten Wertungen aus dem Viertelfinale ermittelt. Auf dem rein asiatischen Podium erzielte Yamada (JPN) die höchste Punktzahl und sicherte sich damit seinen zweiten Snow League Sieg in Folge. Totsuka erreichte den zweithöchsten Score und belegte – wie zuletzt in Aspen – den zweiten Platz. Chaeun Lee (KOR) erzielte die dritthöchste Wertung und sicherte sich Rang drei sowie seinen ersten Podestplatz in der Snow League.

Zusätzlich wurden zwei weitere Awards vergeben: Den „Jeep Biggest Air Award“ bei den Frauen gewann die 14-jährige Patti Zhou mit einer Höhe von 3,96 Metern bei einem Cab 720 im Viertelfinale. Bei den Männern holte sich Yamada den Award mit 6,50 Metern bei einem McTwist im Viertelfinale.

Die Sieger:innen von Event Vier erhalten jeweils ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar aus dem Gesamtpreisgeldtopf von 370.000 US-Dollar, der an die besten acht Finalistinnen und Finalisten ausgeschüttet wird.

Darüber hinaus teilen sich die drei besten Snowboard-Athlen der Gesamtwertung der Snow League ein Preisgeld von 160.000 US-Dollar: Sena Tomita und Yuto Totsuka erhalten jeweils 50.000 US-Dollar, die Zweitplatzierten jeweils 20.000 US-Dollar und die Drittplatzierten jeweils 10.000 US-Dollar.

The Snow League Season One Gesamtwertung Frauen

1.Sena Tomita (JPN), 277 Punkte

2.Mitsuki Ono (JPN), 264 Punkte

3.Maddie Mastro (USA), Punkte

The Snow League Season One Gesamtwertung Männer

1.Yuto Totsuka (JPN), 355 Punkte

2.Ryusei Yamada (JPN), Punkte

3.Ruka Hirano (JPN), 230 Punkte

The Snow League Event Four LAAX Podium Frauen

1.Sara Shimizu (JPN)

2.Rise Kudo (JPN)

3.Xuetong Cai (CHN)

The Snow League Event Four at LAAX Podium Männer

1.Ryusei Yamada (JPN)

2.Yuto Totsuka (JPN)

3.Chaeun Lee (KOR)

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