Pragmatisch statt dogmatisch

TQMa95xxLA: TQ präsentiert einlötbare Version des SMARC-Moduls TQMa95xxSA

Seefeld, 12. November 2024: Die TQ-Group, einer der führenden Embedded-Computing-Spezialisten zeigt auf der electronica 2024 erstmals das TQMa95xxLA, ein einlötbares Modul im LGA-Format. Es ist Software-kompatibel zum bereits erschienenen SMARC-Modul TQMa95xxSA. Beide Module teilen sich die Grundarchitektur auf Basis der NXP i.MX 95 CPU mit integrierter NPU (Neural Processor Unit) mit bis zu 2 TOPS und einer IPU (Image Processor Unit). TQ zeigt das neue Modul am Halle A1 am Stand 421.

„Mit TQMa95xxLA und TQMa95xxSA sind wir in der außergewöhnlichen Position eine Modulfamilie sowohl in einem proprietären als auch in einem Standard-Format anbieten zu können“, betont Konrad Zöpf, Deputy Director TQ Embedded bei der TQ-Group. „Das hört sich im ersten Moment zwar etwas widersprüchlich an, aber wir kommen so den teilweise sehr unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden entgegen. Damit stellen wir ihnen neueste Spitzentechnologie trotz sehr unterschiedlicher Startvoraussetzungen zur Verfügung“, so Zöpf weiter.

Als maschinenbestückbares LGA-Modul punktet das TQMa95xxLA bei größeren Stückzahlen und höheren mechanischen Belastungen. Beide Modulversionen eignen sich für Applikationen bei denen künstliche Intelligenz, Machine Learning / Vision zum Einsatz kommen soll. Für grafisch anspruchsvolle Anwendungen stehen eine GPU und mehrere Grafikschnittstellen bereit.

Beide Module sind mit einem 32 Bit breiten LPDDR5-Speicher ausgestattet, der auf bis zu 16 GB ausbaubar ist. Als Festspeicher kommt einen Quad-SPI-NOR-Flashspeicher mit einer Kapazität von bis zu 256 MB und ein eMMC mit bis zu 256 GB zum Einsatz. Weitere Systemkomponenten wie eine externe und damit stromsparende Real-Time-Clock (RTC), ein User-EEPROM-Speicher, ein Temperatursensor sowie ein Gyroscope-Sensor zur Lagebestimmung runden das Moduldesign ab.

Je nach Anforderungen kann zwischen Dual-, Quad oder Hexal-Core-Varianten mit und ohne NPU als Funktions- und Pin-kompatible CPU des i.MX-95-Applikationsprozessors gewählt werden. Beide Moduldesigns sind untereinander Software-kompatibel und werden für den harten Industrieeinsatz entwickelt. Als Betriebssystem wird Linux – inklusive vieler Applikationsbeispiele – genutzt. OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 und OpenCL 3.0 vereinfachen bei grafischen Anwendungen die optimale Nutzung der Arm Mali GPU. Im Bereich Video-Encoding und -Decoding unterstützt die CPU 4K/60p H.264/H.265.

Schnittstellen wie USB 3.0 und USB 2.0 mit PHY, 2 x Gigabit-Ethernet + 1 x 10Gigabit-Etherent (mit TSN), 2 x PCIe Gen 3 x1 Interfaces, CAN-FD und FlexIOs ermöglichen den Einsatz der Module in Anwendungen mit sehr hohem Bandbreitenbedarf.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.