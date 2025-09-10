Presseinformation Speidel: Neue Serie Cashmere Dreams – Warme Eleganz für kalte Tage

Bodelshausen, 10. September 2025 – Ideal für Herbst- und Wintertage: Die neue Speidel Serie „Cashmere Dreams“. Für die exklusive Serie hat das Familienunternehmen aus Süddeutschland feinstes Kaschmir mit hochwertiger Modalfaser kombiniert. Entstanden ist eine ganz besondere Wäscheserie, die sich sanft und leicht anschmiegt und gleichzeitig wärmt. Speidel „Cashmere Dreams“ – die perfekte Kombination aus kuscheliger Wärme und Stil.

„Unsere Kundinnen schätzen hochwertige Materialien und ein unvergleichlich angenehmes Tragegefühl – das war auch unser Anspruch bei der Entwicklung der Serie ‚Cashmere Dreams'“, erklärt Swenja Speidel, Geschäftsführerin von Speidel. „Kaschmir ist nicht nur ein edles Naturmaterial, sondern auch bis zu achtmal wärmer als Schafwolle und sorgt durch seine wärmenden Eigenschaften und die weiche Qualität beim Tragen für ein echtes Wohlfühlerlebnis.“

Luxuriöses Tragegefühl für jeden Tag

Speidel verbindet für die Serie „Cashmere Dreams“ den Luxus und die Wärme der Kaschmirwolle, die von Ziegen im Himalaya gewonnen wird, mit der besonders feinen Modalfaser, um feine und gleichzeitig warme Wäsche zu kreieren. Dank der besonderen Weichheit von Kaschmir und der feinen Modalfaser liegt die Kleidung angenehm zart auf der Haut und sorgt dennoch für ein warmes Gefühl. Trotz seiner eleganten Leichtigkeit ist Kaschmir ein robustes und wärmendes Material, das lange seine Form und Schönheit behält. Das macht die Kleidungsstücke der Serie ideal für Spaziergänge in der rauen Natur oder für gemütliche Stunden zu Hause.

Trendfarbe Rosewood ergänzt Klassik-Töne

Passend zur ruhigen Farbwelt der kalten Monate kommen alle Kleidungsstücke der Serie Cashmere Dreams in den dezenten und warmen Farben Champagner, Caramel und Schwarz. Als Modefarbe der Herbst/Winterkollektion 2025 verleiht der erdige Rose-Ton Rosewood ein Gefühl von Eleganz, der sich ideal in die warme und luxuriöse Farbpalette der Cashmere Dreams Serie einfügt.

Die neuen Cashmere Pieces von Speidel sind sowohl mit als auch ohne Spitzen-Applikationen erhältlich. Die Spitze an Pant, Langarm-Shirt mit V-Ausschnitt und Achseltop unterstreicht die feine Qualität der Serie. Die edlen Kreationen sind ein absolutes Must-have für Detailverliebte. Leggings, Kurz- und Langarm-Shirts und Turtle Neck Langarm bieten ihrer Trägerin ohne Spitzen-Applikationen schlichten Komfort.

Material: 83% Modal (Micro), 9% Kaschmir, 8% Elasthan (LYCRA®)

Die Serie Cashmere Dreams ist ab September 2025 im Handel und auf https://www.speidelshop.com/ erhältlich.

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

