PROFILING.me baut digitales Kursangebote aus

Mit dem neuesten Online-Kurs “Lügen erkennen” widmet sich der Profiling-Experte einem Thema mit wachsender Bedeutung.

PROFILING.me ist Experte für das schnelle und treffsichere Erkennen von Menschen, Verhalten und Lügen. Mit seinem neuesten Online-Kurs “Lügen sicher erkennen” widmet sich der Profiling-Experte einem Thema mit wachsender Bedeutung.

Wissenschaftler des Berliner Max-Planck-Instituts (MPI) für Bildungsforschung und des Technion-Israel Institute of Technology fanden in einer Meta-Studie heraus, dass bei Experimenten 42 Prozent aller teilnehmenden Männer und 38 Prozent der beteiligten Frauen logen. Anderen Studien zufolge werden wir in einem zehnminütigen Gespräch durchschnittlich zwei- bis dreimal belogen, Ehepaare lügen in jeder 10. Interaktion, Unverheiratete bei jeder 3. Interaktion.

Die Studie “Wirtschaftskriminalität 2018 Mehrwert von Compliance – forensische Erfahrungen” von PricewaterhouseCoopers (PwC) bzw. der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zeigt, dass ca. 50 Prozent der gegen Unternehmen gerichteten Wirtschaftsstraftaten von eigenen Angestellten begangen werden (fast jeder zweite Mitarbeiter), 25 Prozent davon sind Personen aus der obersten Führungsebene. Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungen gehen davon aus, dass alleine deutschen Unternehmen durch betriebsschädigendes Verhalten durch eigene Mitarbeiter jährlich Schaden in Milliardenhöhe entsteht.

COVID-19 hat die Digitalisierung der Arbeitswelt beschleunigt. Je virtueller Arbeitsgruppen zusammenarbeiten, desto wichtiger sind Menschenkenntnis und die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Der neue Online-Kurs ” Lügen erkennen” vermittelt moderne Profiler-Techniken, um Lügen sicher erkennen zu können, verborgene Emotionen zu entschlüsseln, Geheimnisse der Körpersprache zu lernen und Verhörmethoden effektiv einzusetzen. Der Online-Kurs enthält zahlreiche Praxis-Beispiele sowie das umfangreiche Profiler-Buch. PROFILING.me richtet sich damit an Führungskräfte, Personaler und Entscheider.

PROFILING.me ist Experte im Erkennen von Menschen und bietet mit den Systemen SpeedProfiling und FaceProfiling moderne Profiler-Kurse sowie qualifizierte Persönlichkeitsanalysen an. Mit Sitz in Hamburg arbeitet der Dienstleister weltweit.

Kontakt

PROFILING.me

Marcel Kaffenberger

Große Bäckerstraße 8

20095 Hamburg

04041467021

support@profiling.me

https://www.profiling.me

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.