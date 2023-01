promotionwelt GmbH setzt auf Öko-Energie

Das auf Sozialmarketing spezialisierte Unternehmen promotionwelt GmbH setzt bei der Energiegewinnung für die Firmenzentrale in Burgwedel bei Hannover komplett auf ökologische Gesichtspunkte. Die Versorgung der Zentrale beruht vollständig auf einem ökologisches Wärmepumpensystem. Bei keinem anderen System ist eine Verbindung von Ökologie und Ökonomie so effizient. Gerade in der gegenwärtigen Energiekrise und vor dem Hintergrund der Kältewelle in diesem Winter zahlt sich diese Entscheidung jetzt aus.

Die promotionwelt GmbH arbeitet bundesweit im Bereich Promotion für Vereine. Das seit Jahren im Bereich Promotion für Vereine erfolgreich tätige Unternehmen entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um, so die promotionwelt GmbH . Da soziale und ökologische Verantwortung ein wichtiger Faktor der Firmenphilosophie ist, steht den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf dem Gelände der Firmenzentrale ein Kindergarten für den Nachwuchs zur Verfügung.

Um auch das Umweltbewusstsein des Unternehmens zu definieren, wurde das gesamte Heizsystem für das Firmengebäude und den Kindergarten auf die zukunftsweisende Wärmepumpentechnik umgestellt, so die promotionwelt GmbH. Ökologisches Denken ist damit bei der promotionwelt GmbH kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Wirklichkeit. Ein weiterer Schritt in Richtung ökologischer Energiegewinnung wurde durch die Installation einer Solarstromanlage auf dem Gebäudedach vollzogen. Die gesamte Energie liefern also die Sonne und die Erde.

Nach einer Übergangsphase konnte das neue System in Vollbetrieb genommen worden. Pünktlich zu Beginn der großen Kältewelle wird nun der gesamte Gebäudekomplex mit Erdenergie geheizt, so die promotionwelt GmbH. Alternative Pumpensysteme helfen nach Angaben von Energie- und Umweltexperten mit, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und den Kohlendioxidgehalt der Luft zu stabilisieren. Sie sind damit Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung hin zu einer Klimaneutralität.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

