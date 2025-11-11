PV-Anlage installieren im Rekordtempo

Innovatives Flachdach-Montagesystem Supra ermöglicht 200 Modulpositionen pro Stunde

Nachdem das Deutsche Institut für Bautechnik im letzten Jahr die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst hat, dürfen Solarmodule nun mit einer Fläche von bis zu 3 m² ohne Genehmigung auf Wohn- und Industriedächern installiert werden.

Der Hersteller von PV-Unterkonstruktionen Sunbeam hat sein innovatives PV-Montagesystem Supra gezielt auf diese Entwicklung hin optimiert.

Der Gewinner des Best Innovation Award erreicht bei einer Modullänge von 1800 bis 2500 mm mit weniger Unterkonstruktion deutlich mehr Modulfläche auf Flachdächern. Dank der intelligenten Vormontage sind die Montagezeiten außerdem bis zu einem Drittel kürzer: Vier erfahrene Monteure können mit Sunbeam Supra bis zu 200 Solarmodule pro Stunde installieren.

Große PV-Dachanlagen schnell, stabil und ballastoptimiert installieren

50 50 m-Modulflächen sind mit Supra durch smarte Klickverbindungen realisierbar, die die thermische Längenänderung des Stahls aufnehmen. Diese Bauweise ermöglicht weniger getrennte Flächen, sorgt für zügige Montageabläufe und unterstützt einen optimalen Ballasteinsatz.

Diese Vorteile bestehen unabhängig von der Anzahl der Modulpositionen pro Stunde – die 50 50 m-Flächen resultieren aus der Verbindungstechnik und der Aufnahme thermischer Bewegungen.

Materialeffizienz: Mehr Fläche mit denselben Komponenten

Bei einem Wechsel von 1,76 m auf 2,3 m Modullänge lässt sich mit der gleichen Anzahl Supra-Komponenten bis zu 30 % mehr Modulfläche je m² realisieren. Dies steigert die Flächeneffizienz, reduziert Handgriffe und die Montagezeiten auf dem Dach.

Soziale Verantwortung und Klimaneutralität

Ein besonderer Pluspunkt des Supra-Systems: Die Vormontage erfolgt in sozialen Werkstätten in Utrecht (NL). Dadurch unterstützt Sunbeam die Arbeitsintegration von Menschen mit Handicap und lokale Arbeitsplätze.

Der Anbieter von Photovoltaik-Montagesystemen produziert außerdem zertifiziert klimaneutral. So vereint das Unternehmen technologische Innovation mit ökologischer und sozialer Verantwortung.

Über Sunbeam

Sunbeam entwickelt und produziert innovative PV-Unterkonstruktionen für gewerbliche und industrielle Flachdächer sowie für Schrägdächer. Nachhaltigkeit, Effizienz und einfache Montage sind Sunbeam besonders wichtig. Das Unternehmen arbeitet an Kreislauflösungen und bietet eine Umweltdeklaration für alle Produkte.

Das Supra PV-Montagesystem ist ab sofort über Sunbeam und Vertriebspartner erhältlich. Interessierte Installateure und Projektentwickler können sich direkt an das Team von Sunbeam wenden.

Sunbeam ist vom 3.-4. Dezember 2025 auf der Solar Solutions Düsseldorf vertreten – das Team freut sich auf Ihren Besuch an Stand F10.

Kontakt

Sunbeam B.V.

Marco van Wijngeeren

Kryptonweg

3812 RZ Amersfoort

+31 88 09 09 900



http://sunbeam.solar/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.