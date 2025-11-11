Argentinien 2025: Immobilienmarkt im Aufschwung

Argentis Invest veröffentlicht Marktbericht 2025: Argentinischer Immobilienmarkt im Aufschwung – neue Chancen für europäische Anleger

Buenos Aires / Hamburg, November 2025 – Das deutsch-argentinische Beratungsunternehmen Argentis Invest S.A.S. veröffentlicht seinen neuen Marktbericht 2025 über den argentinischen Immobilienmarkt. Der Bericht zeigt deutlich: Der argentinische Immobiliensektor erlebt eine wirtschaftliche Erholung, die zunehmend internationale Investoren anzieht – insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum.

Laut Analyse von Argentis Invest sind in den vergangenen zwölf Monaten sowohl die Transaktionszahlen als auch die Mietpreise in Buenos Aires und anderen urbanen Zentren deutlich gestiegen. Gleichzeitig stabilisieren sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen – ein Effekt der neuen Wirtschaftspolitik unter der Regierung von Präsident Javier Milei, die auf Deregulierung, Steuerreform und Kapitalmarktöffnung setzt.

„Wir beobachten eine dynamische Marktentwicklung, die sich fundamental von den Vorjahren unterscheidet“, erklärt Tim Klingenberg, Managing Director von Argentis Invest. „Während Argentinien früher als Hochinflationsland galt, schaffen aktuelle Reformen und steigende Investitionssicherheit ein Umfeld, das auch europäischen Anlegern wieder realistische Renditechancen bietet.“

Der Marktbericht beleuchtet die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen des Jahres 2025, darunter:

-Preisentwicklung: Immobilienpreise in Buenos Aires stiegen im Jahresvergleich um durchschnittlich 16,4 %.

-Neubau- und Off-Plan-Projekte: Deutlich gestiegene Bautätigkeit und zunehmendes Interesse institutioneller Investoren.

-Währungs- und Inflationsentwicklung: Stabilisierung des Peso und Rückgang der Inflation auf rund 35 % (nach über 200 % im Jahr 2023).

-Ausländische Investitionen: Zuwachs von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr – mit starkem Anteil deutscher und österreichischer Anleger.

Der Bericht hebt zudem hervor, dass Investitionen in Bestandsimmobilien, Off-Plan-Projekte und Beteiligungen weiterhin die attraktivsten Einstiegsmodelle darstellen. Durch niedrige Einstiegspreise, hohe Mietrenditen und eine flexible Rechtslage für Ausländer bleibt Argentinien einer der interessantesten Wachstumsmärkte Lateinamerikas.

„Argentinien befindet sich an einem Wendepunkt“, so Tim Klingenberg. „Wer jetzt investiert, profitiert nicht nur von günstigen Einstiegskursen, sondern auch von der strategischen Diversifikation außerhalb der EU – ein entscheidender Vorteil in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten in Europa.“

Der kostenlose Marktbericht 2025 steht ab sofort auf der Website von Argentis Invest zum Download bereit. Er bietet Investoren eine detaillierte Analyse des Immobilienmarktes, Chancen- und Risikoabschätzungen sowie praxisnahe Einblicke für den sicheren Immobilienerwerb in Argentinien.

Jetzt kostenlos herunterladen: www.argentis-invest.com/marktbericht

Über Argentis Invest

Argentis Invest S.A.S. ist ein auf den argentinischen Immobilienmarkt spezialisiertes Beratungs- und Vermittlungsunternehmen mit Sitz in Buenos Aires. Das Unternehmen begleitet deutschsprachige Privatanleger und institutionelle Investoren durch den gesamten Kaufprozess – von der Marktanalyse über die Immobilienauswahl bis zur notariellen Abwicklung.

Mit lokaler Marktkenntnis, juristischer Expertise und einem weitreichenden Netzwerk vor Ort bietet Argentis Invest seinen Kunden Transparenz, Sicherheit und persönliche Betreuung beim Immobilienerwerb in Argentinien.

