Qualität und Vertrauen, Wärme und Geborgenheit in vertrauter Umgebung

Die 24h Pflege von Seniorenbetreuung Lebherz!

Albstadt im Dezember 2023 – Die Qualität und das Vertrauen stehen bei Seniorenbetreuung Lebherz im Fokus. Im Bereich der 24h Pflege setzen sie auf qualifizierte und erfahrene Pflegekräfte, die eine professionelle Betreuung und Unterstützung bieten. Alle Pflegekräfte werden von Seniorenbetreuung 24 sorgfältig ausgewählt und unterliegen einem strengen Auswahlverfahren, um sicherzustellen, dass nur die besten Kräfte vermittelt werden. Mit Seniorenbetreuung Lebherz können sich Senioren und deren Familien auf eine zuverlässige und vertrauenswürdige 24 Stundenpflege verlassen. Mehr über den nützlichen Service „24h Pflege zu Hause“ von Seniorenbetreuung Lebherz finden Sie ab sofort: https://www.24h-daheimbetreuung.de

Immer mehr Menschen möchten auch im Alter in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und nicht ins Pflegeheim ziehen. Eine mögliche Lösung bietet die Seniorenbetreuung privat zuhause. Doch wie sieht es aus, wenn man eine polnische Pflegekraft beschäftigen möchte? Ist das legal? Polnische Pflegekräfte legal zu beschäftigen, ist auf drei Arten möglich: als direkte Arbeitgeber, über ein Unternehmen in Polen oder als selbstständige Unternehmerin. Dabei müssen alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Pflegekraft aus Polen ein Gehalt erhält und der Arbeitgeber Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss. Hier kann man den kompetenten Ansprechpartner für die persönliche häusliche Betreuung erreichen sowie kostenlose Beratung bekommen: https://www.24h-daheimbetreuung.de

Die Vorteile einer Seniorenbetreuung privat zuhause liegen auf der Hand: Der Senior kann in seiner gewohnten Umgebung bleiben, was für viele Menschen ein großer Wunsch ist. Zudem ist die Betreuung individuell auf die Bedürfnisse des Seniors abgestimmt und es entsteht eine enge Beziehung zwischen Pflegekraft und Senior.

Wer sich für eine Seniorenbetreuung mit polnischen Pflegekräften interessiert, kann sich bei spezialisierten Vermittlungsagenturen informieren und beraten lassen.

Die Seniorenbetreuung Lebherz ist stolz darauf, ihren Kunden den Service der „24h Betreuung zu Hause“ bieten zu können. Dieser bedeutende Baustein im Erfolgskurs zeigt, dass sich die Firma ständig weiterentwickelt und den Kunden das Beste bieten möchte. Das Unternehmen ist in Albstadt, im wunderschönen Schwabenland, ansässig und betreut zahlreiche Orte in der Region, darunter Albstadt, Balingen, Hechingen, Sigmaringen, Bad Saulgau, Bodenseekreis, Reutlingen, Tübingen, Stuttgart, Tuttlingen, Spaichingen, Rottweil, Meßkirch, Horb und Metzingen. 24h Betreuung zu Hause ist stolz darauf, den Kunden eine sanfte und liebevolle Betreuung rund um die Uhr anbieten zu können.

Seniorenbetreuung Lebherz – Ihre 24h Betreuung im eigenen Zuhause durch polnische Pflegekräfte. Die persönliche Betreuung zu Hause, durch und eine Pflegekraft aus Polen, garantiert Ihnen weiterhin die Sicherheit und Geborgenheit Ihrer gewohnten Umgebung. Ihre Lebensqualität bleibt erhalten!

Joachim Lebherz

